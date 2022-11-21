法國舉辦2024法語圈首腦峰會

非洲外交 / OIF Sommet

法語國家及地區國際組織（OIF）第18屆首腦峰會已於周日閉幕。現任秘書長穆希基瓦博夫人（Mme.Louise Mushikiwabo）贏得連任。這一國際組織的2號人物接受了本台法廣RFI特派記者的專訪。馬克龍總統宣布，第19屆法語國家首腦峰會將於2024年在法國舉行。

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在突尼斯傑爾巴島(Djerba)舉行的第18屆法語國家及地區國際組織(OIF)首腦峰會已於星期天(2022年11月20日)落下帷幕。現任秘書長穆希基瓦博夫人（Mme. Louise Mushikiwabo）贏得連任，任期四年。

RFI Image / Francophonie : le 18e sommet s'archive le dimanche 20 novembre 2022. Ici, l'entrée du village de la Francophonie à Djerba en Tunisie. (illustration) © Aurore Lartigue / RFI

法國總統馬克龍（Président Emmanuel Macron）現已在電視五台世界頻道（TV5 Monde）上宣布，峰會決定2024年第19屆法語國家及地區國際組織首腦峰會將在法國舉行。峰會地點將在巴黎大區東北方、與比利時接壤的02省（Villers-Cotterêts）。那裡新建了一座法語國際城（Cité internationale de la langue française）。

OIF理解一些非洲國家的雙項選擇 -

在傑爾巴島，本台法廣（RFI）特派記者克萊曼婷（Clémentine Pawlotsky）有幸採訪到法語國家及地區國際組織（OIF）的二號人物、最高行政主管 (Administrateur de l'OIF)，加拿大人傑夫羅伊·蒙比提先生（Mr. Geoffroi Montpetit）。

RFI Image Archive / Francophonie : le Président Macron annonce à TV5 Monde que le sommet de la Francophonie 2024 se tiendra à Villers-Cotterêts en France. Ici, le 18e sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, le 19 novembre 2022. (illustration) via REUTERS - TUNISIAN PRESIDENCY / RFI Image Archive

就一些非洲國家同時加入法語國家及地區國際組織（OIF）和英聯邦（Commonwealth），他說，這是一件好事，符合多邊主義的邏輯。法語國家想要一種建立在規則、合作與對話之上的國際秩序。完全可以理解為何某個國家決定同時加入兩個國際組織。

多哥解釋洛美尋找新的經濟機遇 -

另外，予會的多哥外長羅貝爾·迪塞（Robert Dussey）也接受了本台法廣RFI特派記者的採訪，他解釋說，洛美出於經濟因素也加入英聯邦。據介紹，多哥總統福雷·納辛貝（Président Faure Gnassingbé）本人也親自帶領官方代表團來到傑爾巴島(Djerba)參加第18屆法語國家及地區國際組織首腦峰會(OIF)。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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