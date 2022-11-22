南非總統拉馬福薩到訪英國

外訪

南非總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 22日對倫敦進行國事訪問，敦促富裕國家幫助易受氣候變化影響的國家，這是查爾斯國王登基以來的迎接的首次國事訪問。在埃及召開 COP27 之後，這位南非領導人再次強調了2025年後的氣候融資目標的重要性。

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拉馬福薩表示： “這不是施捨，”他說，而是“對發達國家工業化對發展中經濟體人民造成的傷害和未來傷害的補償”。南非領導人在英國皇家騎兵衛隊閱兵廣場舉行的傳統儀式上受到國王、王後卡米拉、威廉王儲和他的妻子凱特的歡迎來到倫敦。

拉馬福薩先生與查理三世一起檢閱了儀仗隊，然後乘車帶到白金漢宮。為期兩天的國事訪問是查理三世國王自 9 月初伊麗莎白二世去世後登基以來迎接的首次訪問。

- 曼德拉紀念館 -

英國外交大臣克萊弗利在推特上說：“南非是國王陛下以國事訪問的高規格接待首位國家首腦，這一事實表明我們致力於發展與非洲的夥伴關係”的重要性。

南非總統拉馬福薩強調了他的政府在新冠疫情後“重建”經濟的努力，並敦促英國接受更多的南非學生。

9月前來倫敦參加伊麗莎白二世葬禮的西里爾·拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)在此次訪問之際，前往威斯敏斯特教堂(Westminster Abbey)，那裡有一座紀念已故英國君主的摯友納爾遜·曼德拉(Nelson Mandela)的紀念碑。

南非總統告訴法新社，他的妻子 謝玻·莫采佩 (Tshepo Motsepe) 最終沒有前往倫敦，因為她前一陣剛剛做完眼科手術，目前在恢復當中。拉馬福薩先生將於周三與英國首相蘇納克會面，屆時兩位領導人應該特別討論兩國之間的經濟合作。

唐寧街表示，他們將啟動比勒陀利亞和倫敦之間在南非基礎設施發展方面現有合作夥伴關係的新階段，並簽署新的合作夥伴關係。

- “雄心勃勃的項目” -

英國首相蘇納克在一份聲明中表示： “南非已經是英國在非洲大陸最大的貿易夥伴，我們制定了共同推動基礎設施投資和經濟增長的雄心勃勃的計畫”。

對於南非總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 來說，這次外訪是在南非的政局不穩的情況下進行的，該國因經濟形勢而面臨民眾的憤怒。

拉馬福薩還被指控在 2020 年 2 月以數百萬現金購買了他一處房產，對他洗錢和腐敗指控由此而生，但他對此矢口否認。

正在進行的調查的結果可能會促使南非議會投票決定是否罷免拉馬福薩。2010年，南非前總統雅各布·祖馬對南非進行過國事訪問。