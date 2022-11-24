非洲:世界銀行贊法國風投基金

RFI採訪 / 非洲經濟

在非洲，世界銀行（BM/WB）旗下金融機構致力於私營企業發展，加強風險投資的生態體系。這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)本周四早上上網的最新話題。接受專訪的國際金融公司（SFI/IFC）總經理表示，風險投資能夠帶來增倍效應。他還特別提到與法國[Partech]基金在西非合作取得成功。

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本台RFI法文網2022年11月24日星期四在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出記者奧利維耶（Olivier Rogez）的一篇最新報道。世界銀行（BM/WB）旗下組織國際金融公司（SFI/IFC）發起了一個金額2250億美元的基金，用於加強風險投資的生態體系。投資人押注初創企業。就此，國際金融公司（SFI/IFC）總經理馬克塔爾·迪奧普（Makhtar Diop）接受了專訪。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Afrique/Moyen-Orient: la SFI, filiale de la Banque mondiale parie sur le capital risque]。換作中文可譯為[非洲/中東：世界銀行旗下國際金融公司（SFI）下注風險投資]。下面是簡介以供分享。

非洲目前人均每年吸引風險投資4美元 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先引用數據指出，非洲平均每人每年吸引4美元的風險投資。相比之下，印度為20美元，美國是800美元。為此，國際金融公司（SFI/IFC）決定，撥款推動非洲的風險投資。這一決策讓市場感到放心。國際金融公司（SFI/IFC）總經理馬克塔爾·迪奧普（Makhtar Diop）指出，這能帶來巨大的增倍效應。在風險投資方面，每投入1美元可以收到，可以調動44美元。新發起的這個2250億美元基金，是持久押注初創企業的一種自然而然的延續。這一次將不僅支持投資基金，還將支持初創公司。

世界銀行在非洲的投資直接與間接並進 -

國際金融公司（SFI/IFC）總經理馬克塔爾·迪奧普（Makhtar Diop）在接受本台RFI法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）記者專訪時指出，在非洲，國際金融公司（SFI/IFC）與法國的Partech基金一同工作。這一基金有金融科技投資，在西非取得成功。那就是“Wave”。在中東，則與初創企業直接合作，比如可再生能源領域的黃門能源（Yellow Door Energy ）。在肯尼亞與Twiga Food 合作。這些則都屬於直接投資。

RFI Image Archive / Afrique : la SFI, filiale de la Banque mondiale parie sur le capital risque. Ici, Twiga Food est une start-up basée au Kenya (illustration) © TwigaFood / RFI Image Archive

全球利率攀升增大企業家的工作複雜性 -

法國-科特迪瓦金融科技企業Julaya的老闆指出，當利率上升，企業的價值就有縮水的趨勢。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道的最後部分提到，風險資本目前只在少數非洲國家投資。埃及和尼日利亞位居榜首。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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