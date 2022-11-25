金磚組織將在中非設辦公室

地緣政治 / 世界經貿

金磚五國（BRICS）的一支代表團結束對中非共和國的訪問後，宣布在班吉成立一個地區辦公室。這一組織想要擴大合作夥伴，北非馬格裡布地區的阿爾及利亞在11月初正式提出加盟申請，引發關注。

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據本台法廣RFI法文網2022年11月25日星期五的報導，金磚五國組織（Brics）的一支代表團於一天前（2022年11月24日周四早上）結束對中非共和國首都的訪問。這一由經濟新興國家所組成的國際金融組織的現任主席是俄羅斯籍的澤蘭特索娃女士（Larissa Zelentsova）。

金磚組織設立中非地區辦公室 -

金磚組織現已宣布，將在中非共和國首都班吉（Bangui）設立一個辦公室負責中部非洲地區。此外，金磚組織代表團還在本次訪問班吉期間，於周三向中非共和國總統福斯坦·圖瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）頒發了“金磚組織戰略項目”獎章。

RFI Image / RCA : le président Touadéra a été décerné à titre exceptionnel la « médaille des projets stratégiques des Brics ». Ici, le président Touadéra a présidé la cérémonie d'ouverture du dialogue républicain ce lundi 21 mars 2022 à Bangui. (illustration) © RFI / Carol Valade

同一報導還提到，中非共和國總統有意讓其國家發展成為非洲（繁榮）降臨的火車頭。而金磚組織則提到，可能會對中非的項目予以金融支持，尤其是在能源領域。

阿爾及利亞申請加入金磚組織 -

本台法廣RFI法文報導指出，金磚組織（BRICS）目前是由巴西(Brésil)、俄羅斯(Russie)、印度(Inde)、中國(Chine)和南非(afrique du Sud)這五個國家組成。這一組織不掩蓋其想要擴大合作夥伴的意圖。而阿爾及利亞已在本月初正式提交了，加入金磚組織的申請。阿爾及利亞總統阿卜杜勒馬吉德·特本（Abdelmajid Tebboune）在今年夏季時就已表達了他的意圖。

RFI Image Archive / BRICS : l'Algérie qui a officialisé sa demande d'adhésion au début du mois de Novembre 2022, a reçu l'appui de la Chine et de la Russie. L’Argentine reçoit le soutien de l’Inde. Ici, une photo prise en Novembre 2019. (illustration) © AP - Eraldo Peres / RFI Image Archive

就阿爾及利亞正式提出加盟申請，中國和俄羅斯已表明態度予以支持。而南非則是阿爾及利亞在非洲大陸上的傳統盟友。而巴西在盧拉總統的掌權下，應該也會支持這一加盟申請。

印度支持阿根廷加盟金磚組織 -

此外，另有法文媒體報導說，伊朗和阿根廷也已提出了加盟申請。布宜諾斯艾利斯官方表示，阿根廷的申請得到印度的支持。有意加入金磚組織的國家還有沙特阿拉伯、墨西哥、尼日利亞和委內瑞拉等。

金磚組織尋求擴大增強影響力 -

本台法廣RFI的另一則法文消息提到，金磚組織想要加強其力量，以更好地在國際經貿談判中推動其觀點，尤其是要在二十國集團（G20）、國際貨幣基金（FMI），及世界貿易組織（OMC）。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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