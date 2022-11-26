非洲可可豆的市場未來在亞洲?
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非洲撒哈拉以南地區的可可豆在全球供應量中的比重超過60%。與此同時，亞洲則呈現出從可可豆生產國向消費國轉型的趨勢。雖然，亞洲在消費上仍不如歐洲，但增長很快，尤其是在印度和東南亞。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)近期的關注話題之一。
本台RFI法文網於2022年11月18日在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇報導，介紹亞洲在可可豆產業鏈中的地位，正在從一個生產地區發展為消費地區。
這一法文專欄報道的原標題為：[L'avenir du cacao sera asiatique]。換作中文可譯為：[可可的未來將是亞洲人的]。下面是簡介以供分享。
- 亞洲對可可豆的消費需求不斷增大 -
法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，亞洲的可可豆生產正在不斷縮小，而需求卻在飛速增加。對許多可可生產國而言，這是一個好消息。它們希望這種趨勢最終將可能擡高可可豆的價格。
可可豆未來的新市場不在非洲大陸，而是在亞洲。非洲撒哈拉以南地區的可可豆佔全球供應量的60%以上。雖然，非洲國家也想提高對可可的內需，但巧克力的消費仍不見增長。而亞洲則相反，過去十來年的胃口變得越來越大。亞洲的可可豆生產大國正在消失，而對可可的內需則越來越強。
- 亞洲已是全球第二大可可豆研磨地 -
亞洲現已是繼歐洲之後，全球可可豆研磨的第二大區。亞洲可可協會(CAA-Cocoa Association of Asia) 的最新數據顯示，在東南亞，2022年第三季度的可可豆研磨量比去年同期增長近10%。
總部位於科特迪瓦阿比讓（Abidjan）的國際可可組織（ICCO-Organisation Internationale du Cacao）指出，這當然還不能與歐洲相提並論，但亞洲市場仍在不斷擴大。如果說日本和韓國開始飽和，印度尼西亞、菲律賓、泰國和印度的消費則越來越多。這也反應了生活水平的提到和新的飲食習慣。
- 全球可可產業當前最大機遇在印度 -
本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道在最後部分指出，據業內專家觀點，印度如今被視為一個可為可可產業提供最大發展機遇的國度。而中國的消費則沒有明顯的提高。可可豆出產國們希望，亞洲的需求增加最終得以擡高價格。而中期目標則是要提升對優質巧克力的消費。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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