非洲可可豆的市場未來在亞洲?

非洲經濟 / 農業生產

非洲撒哈拉以南地區的可可豆在全球供應量中的比重超過60%。與此同時，亞洲則呈現出從可可豆生產國向消費國轉型的趨勢。雖然，亞洲在消費上仍不如歐洲，但增長很快，尤其是在印度和東南亞。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)近期的關注話題之一。

廣告 繼續瀏覽後續

本台RFI法文網於2022年11月18日在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇報導，介紹亞洲在可可豆產業鏈中的地位，正在從一個生產地區發展為消費地區。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

這一法文專欄報道的原標題為：[L'avenir du cacao sera asiatique]。換作中文可譯為：[可可的未來將是亞洲人的]。下面是簡介以供分享。

- 亞洲對可可豆的消費需求不斷增大 -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，亞洲的可可豆生產正在不斷縮小，而需求卻在飛速增加。對許多可可生產國而言，這是一個好消息。它們希望這種趨勢最終將可能擡高可可豆的價格。

RFI Image Archive / L'Asie est en train de disparaître de la carte des grands producteurs, mais transforme de plus en plus de fèves pour sa consommation locale. Ici, des fèves de cacao. (illustration) Getty Images / RFI Image Archive

可可豆未來的新市場不在非洲大陸，而是在亞洲。非洲撒哈拉以南地區的可可豆佔全球供應量的60%以上。雖然，非洲國家也想提高對可可的內需，但巧克力的消費仍不見增長。而亞洲則相反，過去十來年的胃口變得越來越大。亞洲的可可豆生產大國正在消失，而對可可的內需則越來越強。

- 亞洲已是全球第二大可可豆研磨地 -

亞洲現已是繼歐洲之後，全球可可豆研磨的第二大區。亞洲可可協會(CAA-Cocoa Association of Asia) 的最新數據顯示，在東南亞，2022年第三季度的可可豆研磨量比去年同期增長近10%。

RFI Image Archive / Cacao : les volumes de l'Asie ne rivalisent évidemment pas avec ceux de l’Europe, mais le marché est en augmentation constante, selon l’Organisation Internationale du Cacao..Ici, le siège de l'Organisation mondiale du cacao à Abidjan, le 25 avril 2017. (illustration) REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

總部位於科特迪瓦阿比讓（Abidjan）的國際可可組織（ICCO-Organisation Internationale du Cacao）指出，這當然還不能與歐洲相提並論，但亞洲市場仍在不斷擴大。如果說日本和韓國開始飽和，印度尼西亞、菲律賓、泰國和印度的消費則越來越多。這也反應了生活水平的提到和新的飲食習慣。

- 全球可可產業當前最大機遇在印度 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道在最後部分指出，據業內專家觀點，印度如今被視為一個可為可可產業提供最大發展機遇的國度。而中國的消費則沒有明顯的提高。可可豆出產國們希望，亞洲的需求增加最終得以擡高價格。而中期目標則是要提升對優質巧克力的消費。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

.

.