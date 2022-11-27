赤道幾內亞執政43年總統再勝

赤道幾內亞2022年大選結果

位於非洲中部，瀕臨大西洋的赤道幾內亞（Guinée équatoriale），也被簡稱為“赤幾”。2022年總統選舉的投票結果顯示，選民們再一次把選票投給了已經執政超過43年的現任總統特奧多羅·奧比昂·恩圭馬·姆巴索戈（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）。官方消息說，2022年大選的投票率為98%。主要挑戰者安德烈斯·埃索諾·翁多（Andrès Esono Ondo）的得票率大約4%。而贏得六連任的現總統早在1979年8月初就已開始執政。他也是當今世界在位時間最長久的在任國家元首。

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本台法廣（RFI）法文網報道，赤道幾內亞在2022年11月20日進行了總統選舉的投票。一周後對外宣布的選舉結果顯示，執政已超過43年的現任總統以94%的得票率贏得連任。

- 赤道幾內亞現總統贏得六連任 -

據本台法廣（RFI）在非洲地區的通訊員羅伊西雅（Loïcia Martial）於巴黎時間2022年11月26日周六午夜前發回的消息。赤道幾內亞內政部長兼選舉委員會主席在公營電視媒體上宣布，2022年大選的投票率為98%。

RFI Image Archive / Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. (illustration) Wikimedia Commons/Frokor

贏得六連任的現總統特奧多羅·奧比昂·恩圭馬·姆巴索戈（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）得票率為94.9%，票數略多過41萬3千張。主要挑戰者、反對派候選人安德烈斯·埃索諾·翁多（Andrès Esono Ondo）的得票率大約4%，票數略低於1萬張。

- 赤道幾內亞眾議院沒有反對派 -

就2022年立法選舉，現總統領導的赤道幾內亞民主黨（PDGE）和14個結盟政黨囊括眾議院所有總數100個議席。

RFI Image Archive / Élections 2022 en Guinée équatoriale: Président réélu Teodoro Obiang Nguema largement vainqueur. Ici, une vue de la capitale équato-guinéenne, Malabo en 2015 (illustration). © Getty - Diego Ramos / RFI Image Archive

在參議院總數70個議席中，55個通過選舉產生的席位也是同樣情形。但依照該國憲法，參議院預留了15個議席，由總統來任命。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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