中非執政已43年的赤道幾內亞總統奧比昂與習近平在北京人民大會堂雙邊會晤 2018 年 9 月 2 日

美國白宮11 月 29 日對赤道幾內亞國家元首特奧多羅·奧比昂·恩圭馬·姆巴索戈 (Teodoro Obiang Nguema Mbasogo)連任的合法性表示“嚴重懷疑”；赤幾現任總統奧比昂，本屆大選中以 94.9% 壓倒性的獲票率連選連任，繼續其43年來的執政。

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華盛頓表示，對於赤道幾內亞總統連選連任選舉表示存疑慮。費加羅報指出，中非石油國家赤道幾內亞本屆總統選舉後，根據周六公布的結果，自 1979 年以來執政的奧比昂毫無意外地獲勝連任。奧比昂統治期間以鐵拳控制該國並壓連連制反對派。

美國外交發言人內德·普賴斯在推特上寫道：“鑒於觀察到的違規行為的嚴重程度和宣布的結果，將 94.9% 的選票投給了 PDGE（赤道幾內亞民主黨)的總統，我們對本次大選的選票的可信度表示嚴重懷疑” ， 11 月 20 日舉行的選舉伴隨着“對系統性違規行為的可信指控”。普賴斯還繼續說道。 “我們敦促赤道幾內亞政府對這些選民提出的欺詐指控做出回應。”

根據赤道幾內亞的官方宣布，2022年大選的投票率為 98% 。鐵腕總統奧比昂本次選舉的主要挑戰者安德烈斯·埃索諾·翁多（Andrès Esono Ondo）的得票率大約4%。而贏得六連任的現總統早在1979年8月初就已開始執政。

在位43年的赤幾總統特奧多羅·奧比昂·恩圭馬·姆巴索戈，創下全球國家元首（不包括君主制國家）在位時間最長的世界紀錄。 這位 80 歲的族長領導着世界上最封閉和專制的政權之一。