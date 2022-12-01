布基納法索請法國提供軍援

非洲安全 / 國際關係

在西非內陸國布基納法索（Burkina Faso），一個月前2022年10月21日授命出任政府新總理於本周早些時候會晤了法國大使。本台法廣RFI通訊員獲知，瓦加杜古（Ouagadougou）當局第一次向巴黎提出請求，為該國的“保衛祖國自願者”(VDP)提供裝備和金融上的支持。

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本台法廣（RFI）法文網2022年12月01日星期四報道說，於2022年10月21日授命擔任布基納法索政府總理的凱萊姆·德·坦貝拉（Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela）在11月29日周二首次會晤了法國大使。據悉，瓦加杜古（Ouagadougou）希望巴黎為該國的“保衛祖國自願者”(VDP)提供軍事裝備和金融上的援助。

- 布基納法索需要得到更多的關注 -

據本台法廣（RFI）通訊員雅亞（Yaya Boudani）發自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，布基納法索總理府信息部門的一份摘要提到，高層激動地向法國代表感慨到，該國被逼入絕境已經6年，卻無人關心。法國在對待烏克蘭與俄羅斯近期的衝突上，展現了與之不同的團結互助。

- 布基納法索首次提出有軍援需求 -

布基納法索政府首腦告訴外交官，巴黎將能夠幫助瓦加杜古當局，通過提供軍事裝備和承擔該國“保衛祖國自願者”(VDP)所需的資金。這是布基納法索在2020年元月組建“保衛祖國自願者”(VDP)以來，首次提出如此的請求。

RFI Dessin Archive / Burkina Faso : la première rencontre au mardi 29 novembre 2022 entre l’ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela depuis sa nomination il y a un mois. Ici, un dessin de Tiko, artiste-peintre et vendeur de cartes postales à Ouagadougou. (illustration) Siegfried Forster / RFI

官方消息說，巴黎方面尚未對此請求做出回應。但外交渠道的消息提到，法國在這一地區還從來沒有支持過類似民兵組織的軍事力量。

- 法國仍舊支持布基納法索的反恐 -

本台法廣（RFI）報道提到，同一消息渠道指出，法國表示，願以其特種部隊幫助布基納法索軍事力量打擊恐怖主義。為此，布基納法索只需依照兩國協議提出特別請求即可。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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