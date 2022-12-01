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布基納法索請法國提供軍援

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RFI Image Archive / Burkina Faso : la première rencontre au mardi 29 novembre 2022 entre l’ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela depuis sa nomination. Ici, des personnes assistent au début des deux jours de pourparlers nationaux visant à adopter une charte de transition, à Ouagadougou, le 14 octobre 2022. (illustration)
RFI Image Archive / Burkina Faso : la première rencontre au mardi 29 novembre 2022 entre l’ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela depuis sa nomination. Ici, des personnes assistent au début des deux jours de pourparlers nationaux visant à adopter une charte de transition, à Ouagadougou, le 14 octobre 2022. (illustration) © REUTERS - VINCENT BADO / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分鐘

在西非內陸國布基納法索（Burkina Faso），一個月前2022年10月21日授命出任政府新總理於本周早些時候會晤了法國大使。本台法廣RFI通訊員獲知，瓦加杜古（Ouagadougou）當局第一次向巴黎提出請求，為該國的“保衛祖國自願者”(VDP)提供裝備和金融上的支持。

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本台法廣（RFI）法文網2022年12月01日星期四報道說，於2022年10月21日授命擔任布基納法索政府總理的凱萊姆·德·坦貝拉（Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela）在11月29日周二首次會晤了法國大使。據悉，瓦加杜古（Ouagadougou）希望巴黎為該國的“保衛祖國自願者”(VDP)提供軍事裝備和金融上的援助。

- 布基納法索需要得到更多的關注 -

據本台法廣（RFI）通訊員雅亞（Yaya Boudani）發自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，布基納法索總理府信息部門的一份摘要提到，高層激動地向法國代表感慨到，該國被逼入絕境已經6年，卻無人關心。法國在對待烏克蘭與俄羅斯近期的衝突上，展現了與之不同的團結互助。

- 布基納法索首次提出有軍援需求 -

布基納法索政府首腦告訴外交官，巴黎將能夠幫助瓦加杜古當局，通過提供軍事裝備和承擔該國“保衛祖國自願者”(VDP)所需的資金。這是布基納法索在2020年元月組建“保衛祖國自願者”(VDP)以來，首次提出如此的請求。

Image RFI Archive - Burkina Faso
RFI Dessin Archive / Burkina Faso : la première rencontre au mardi 29 novembre 2022 entre l’ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela depuis sa nomination il y a un mois. Ici, un dessin de Tiko, artiste-peintre et vendeur de cartes postales à Ouagadougou. (illustration) Siegfried Forster / RFI

官方消息說，巴黎方面尚未對此請求做出回應。但外交渠道的消息提到，法國在這一地區還從來沒有支持過類似民兵組織的軍事力量。

- 法國仍舊支持布基納法索的反恐 -

本台法廣（RFI）報道提到，同一消息渠道指出，法國表示，願以其特種部隊幫助布基納法索軍事力量打擊恐怖主義。為此，布基納法索只需依照兩國協議提出特別請求即可。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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