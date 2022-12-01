百萬美元案或轟倒南非總統

南非/100萬美元

西里爾·拉馬福薩作為南非總統的前途在周四懸而未決，據總統辦公室表示，在一個專案組報告發現了初步證據表明總統可能犯下嚴重不當行為的第二天後，將宣布案情。案發起因於在總統的莊園里有人盜走了100萬美元現金。總統拒絕說出現金來源。現總統因許諾打貪而勝選上台。現在被懷疑貪腐違規的總統被反對派敦促辭職。

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南非總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)在不當行為報告後的未來繫於一髮。專案小組可能裁定總統違反憲法。拉馬福薩否認有任何不當行為。南非ANC 高層開會討論調查結果。

調查的重點是這位億萬富翁總統的農場在 2020 年被盜了一百萬美元的現金，該事件於 6 月曝光。這起盜竊案引發了人們對承諾打擊貪污而上台的拉馬福薩如何獲得這筆錢以及他是否申報的疑問。

總統否認有任何不當行為，他也沒有被指控犯有任何罪行。

蘭特兌美元彙率周四下跌超過 4%，南非主權美元債券因猜測拉馬福薩將離職而大幅下跌。

南非最大的反對黨民主聯盟呼籲提前舉行大選，該報告使執政的非洲人國民大會 (ANC) 陷入危機。

在前總統雅各布·祖馬 (Jacob Zuma) 領導下的南非受腐敗醜聞肆虐長達十年之後，現在威脅到拉馬福薩 重燃投資者對非洲工業化程度最高的經濟體信心的努力。

非國大執行委員會定於周四晚上開會討論專案小組報告。南非外交部長納萊迪潘多爾在路透社 NEXT 會議上接受採訪時稱該小組的報告是“一個非常令人不安的時刻”，已經有兩名內閣部長呼籲拉馬福薩辭職。

精銳警察部隊鷹派發言人表示，對拉馬福薩農場盜竊案的調查仍在繼續，而央行表示不會對外彙管制調查發表評論。

非國大定於本月晚些時候舉行選舉會議，會議將決定拉馬福薩是否可以在 2024 年的選舉中以非國大的票連任。

周三晚些時候，祖馬的前妻恩科薩紮娜·德拉米尼-祖馬在非國大 2017 年的領導人競選中以微弱優勢輸給了拉馬福薩，他在推特上寫道：“我認為總統現在必須讓位並對此案作出回應。”

旅遊部長 Lindiwe Sisulu 本月競選非國大領導人，他寫道：“CR 必須立即辭職！”

議會發表聲明說，拉馬福薩推遲了原定於周四在議會中回答立法者提問的時間，要求議會上議院主席有時間“仔細考慮……要採取的下一步行動”。

路透社說，如果議會決定推進彈劾程序，下一階段將是建立一個彈劾委員會，其權力包括髮出傳票，比議長任命的專家小組大得多。如果彈劾委員會將有權建議將拉馬福薩免職，議會隨後就必須決定。