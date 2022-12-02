教宗方濟各2023年初將訪非洲

非洲和平 / 天主教

羅馬天主教廷宣布，教宗方濟各（Pape François）計畫於2023年初訪問非洲。這將是一次祈福與和平之旅。

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據本台法廣（RFI）法文網2022年12月02日周五凌晨上網的最新報導，梵蒂岡天主教廷現已對外宣布，教宗方濟各（Pape François）計畫在2023年1月底至2月初前往非洲，訪問剛果民主共和國（RD Congo）和南蘇丹。

- 方濟各重新規畫訪問非洲 -

本台法廣（RFI）通訊員艾里克（Éric Sénanque）發自梵蒂岡消息說，天主教廷在12月01日周四宣布，方濟各將在2023年01月31日至02月05日前往非洲的剛果（金）和南蘇丹訪問。教宗此行主要有兩站，分別是剛果民主共和國（RD Congo）首都金沙薩（Kinshasa）和南蘇丹首都朱巴（Juba/Djouba）。

RFI Image Archive / Le pape François, ici lors de sa messe hebdomadaire sur la place Saint Pierre, au Vatican, le 30 novembre 2022. © AP - Andrew Medichini / RFI Image Archive

本台法文報道特別指出，年近86歲高齡的教宗方濟各（Pape François）在2022年夏季曾表示，他對未能按原計畫啟程前往非洲開展使徒之旅感到遺憾。但他只是推遲了行程，而不是取消這一行程。

- 方濟各放棄走訪基伍地區 -

依照傳統，教宗在這兩個非洲國家訪問期間，除了會晤政治首腦和宗教領袖之外，還有會晤年輕人。出於安全方面的考量，最初計畫赴剛果（金）北基伍省（Nord-Kivu）省城戈馬（Goma）的安排被擱置了。但教宗將在剛果（金）首都會見因暴力而流離失所的人們。此外，在金沙薩機場，教宗要主持一場大型的彌撒活動。在剛果（金）逗留三天後，教宗將前往南蘇丹，並在那裡會見因內戰而背井離鄉的人們。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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