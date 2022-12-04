西非:CEDEAO第62屆首腦峰會
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西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）第62屆首腦峰會周日晚在尼日利亞首都閉幕。如何對待發生政變的成員國、打擊恐怖主義和推動單一貨幣，仍是西非各國高層的關注重心。峰會宣布創建一支地區軍事力量，致力於打擊恐怖主義，恢復憲政秩序。西共體要求馬里在元旦前釋放46名科特迪瓦軍人。周日早上，在本次峰會開幕前幾小時，與會各國元首和政府首腦們前往這一地區性國際組織新總部的工地，出席破土奠基儀式。這一大工程項目由中國提供融資。本台法廣(RFI)特派記者和常駐阿布賈(Abuja)的通訊員都對此進行了報道。在這個具有綜合性服務功能的公共大建築落成後，未來預計將進駐委員會（Commision）、議會(Parlement)和法院(Cour de justice)等機構。
據本台法廣(RFI)法文網2022年12月04日星期天報道，西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）當天在尼日利亞首都阿布賈(Abuja)召開的第62屆首腦峰會剛剛閉幕。周日早上，在閉門會議開始前，首先是西非國家經濟共同體（CEDEAO）常設執行機構-西共體委員會新主席的宣誓就職儀式。年齡剛滿57歲的新主席圖雷（Omar Alieu TOURAY）是岡比亞前外長。他在五個月前就已被指定，出任這一職務。岡比亞（Gambie/Gambia）中文也被譯作甘比亞。
西共體峰會宣布建一支地區軍事力量-
綜合本台法廣(RFI）特派記者塞爾吉（Serge Daniel）和通訊員莫伊茲（Moïse Gomis）發自阿布賈（Abuja）的消息，西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）內，現有馬里、布基納法索和幾內亞，三個國家在發生政變後，被暫停會員資格。本次峰會內容涉及調停人們所提交的、有關上述三個國家的任務報告。
幾內亞的過渡期已被定為24個月，但具體的開始日期仍有待明確。布基納法索的年輕軍方首腦引起與會方的好奇。至於馬里，一邊有過渡問題，另一邊還有科特迪瓦軍人被扣該國已超過四個月之久。峰會要求巴馬科當局在元旦（2023年01月01日）前，釋放所有46名，仍遭馬里扣押的科特迪瓦軍人。峰會還宣布創建一支地區軍事力量，致力於打擊恐怖主義，恢復憲政秩序。
西非國家在反恐問題上曾有兩套戰略 -
本台法廣（RFI）記者發自阿布賈（Abuja）的消息指出，推動單一貨幣和打擊恐怖主義也是本次峰會的重要議題。尤其在反恐問題上，西非國家曾擬定了兩套戰略。就此，一些觀察員指出，應該合二為一。西非反恐問題上應採取單一戰略。
鑒於本屆峰會工作繁重，一些與會國家的首腦們於12月03日周六晚，就在他們下榻的酒店內展開了磋商和交流。尤其引發關注的是，西非國家經濟共同體的輪值主席、幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoko Emballo）在酒店的套間里，拜會了科特迪瓦總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）。
西非國家經濟共同體新總部中國參與 -
在第62屆西共體峰會開幕前幾小時，與會各國元首和政府首腦們前往該組織的新總部工地，出席破土奠基儀式。中國為這一預算為3200萬美元的大工程提供全額融資。總成本預估將會翻倍。在此之前，雙方經過歷時6年的協商。中國接受了西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）提出的一些附加條款，具體包括使用當地工人的百分比，還有承包商的原籍應為西非地區。
本台法廣(RFI)法文報道注意到，西非經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）執委會指出，未來將在這座具有“世界一流設計”的建築群內，推動其地區政策。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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