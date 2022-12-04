西非:CEDEAO第62屆首腦峰會

西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）

西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）第62屆首腦峰會周日晚在尼日利亞首都閉幕。如何對待發生政變的成員國、打擊恐怖主義和推動單一貨幣，仍是西非各國高層的關注重心。峰會宣布創建一支地區軍事力量，致力於打擊恐怖主義，恢復憲政秩序。西共體要求馬里在元旦前釋放46名科特迪瓦軍人。周日早上，在本次峰會開幕前幾小時，與會各國元首和政府首腦們前往這一地區性國際組織新總部的工地，出席破土奠基儀式。這一大工程項目由中國提供融資。本台法廣(RFI)特派記者和常駐阿布賈(Abuja)的通訊員都對此進行了報道。在這個具有綜合性服務功能的公共大建築落成後，未來預計將進駐委員會（Commision）、議會(Parlement)和法院(Cour de justice)等機構。

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據本台法廣(RFI)法文網2022年12月04日星期天報道，西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）當天在尼日利亞首都阿布賈(Abuja)召開的第62屆首腦峰會剛剛閉幕。周日早上，在閉門會議開始前，首先是西非國家經濟共同體（CEDEAO）常設執行機構-西共體委員會新主席的宣誓就職儀式。年齡剛滿57歲的新主席圖雷（Omar Alieu TOURAY）是岡比亞前外長。他在五個月前就已被指定，出任這一職務。岡比亞（Gambie/Gambia）中文也被譯作甘比亞。

西共體峰會宣布建一支地區軍事力量-

綜合本台法廣(RFI）特派記者塞爾吉（Serge Daniel）和通訊員莫伊茲（Moïse Gomis）發自阿布賈（Abuja）的消息，西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）內，現有馬里、布基納法索和幾內亞，三個國家在發生政變後，被暫停會員資格。本次峰會內容涉及調停人們所提交的、有關上述三個國家的任務報告。

RFI Image Archive / Sur la Guinée, une transition de 24 mois est déjà actée. Ici, le médiateur de la Cédéao, Thomas Boni Yayi (g) et le Premier ministre guinéen, Bernard Goumou, lors de la cérémonie d'ouverture du cadre de dialogue inter-guinéen, à Conakry, le 24 novembre 2022. (illustration) © Matthias Raynal/RFI

幾內亞的過渡期已被定為24個月，但具體的開始日期仍有待明確。布基納法索的年輕軍方首腦引起與會方的好奇。至於馬里，一邊有過渡問題，另一邊還有科特迪瓦軍人被扣該國已超過四個月之久。峰會要求巴馬科當局在元旦（2023年01月01日）前，釋放所有46名，仍遭馬里扣押的科特迪瓦軍人。峰會還宣布創建一支地區軍事力量，致力於打擊恐怖主義，恢復憲政秩序。

西非國家在反恐問題上曾有兩套戰略 -

本台法廣（RFI）記者發自阿布賈（Abuja）的消息指出，推動單一貨幣和打擊恐怖主義也是本次峰會的重要議題。尤其在反恐問題上，西非國家曾擬定了兩套戰略。就此，一些觀察員指出，應該合二為一。西非反恐問題上應採取單一戰略。

RFI Image Archive / CEDEAO : Oumar Alieu TOURAY, le président de la commission et Umaro Sissoco EMBALO, le président de la Guinée-Bissau, élu le président de la CEDEAO depuis le 03 juillet 2022. Ici, une photo prise au 19 juillet 2022. (illustration) © CEDEAO / RFI Image Archive

鑒於本屆峰會工作繁重，一些與會國家的首腦們於12月03日周六晚，就在他們下榻的酒店內展開了磋商和交流。尤其引發關注的是，西非國家經濟共同體的輪值主席、幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoko Emballo）在酒店的套間里，拜會了科特迪瓦總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）。

西非國家經濟共同體新總部中國參與 -

在第62屆西共體峰會開幕前幾小時，與會各國元首和政府首腦們前往該組織的新總部工地，出席破土奠基儀式。中國為這一預算為3200萬美元的大工程提供全額融資。總成本預估將會翻倍。在此之前，雙方經過歷時6年的協商。中國接受了西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）提出的一些附加條款，具體包括使用當地工人的百分比，還有承包商的原籍應為西非地區。

RFI Image Archive / CEDEAO : le président nigérian Muhammadu Buhari, le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo, le président de la Sierra Leone Julius Maada Bio, le président de la Commission de la Cédéao Omar Alieu Touray, etc., lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau secrétariat de la Cédéao, à Abuja, Nigeria. 4 décembre 2022. (illustration) REUTERS - AFOLABI SOTUNDE / RFI Image Archive

本台法廣(RFI)法文報道注意到，西非經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）執委會指出，未來將在這座具有“世界一流設計”的建築群內，推動其地區政策。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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