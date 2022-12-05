索馬里:民眾遭天災人禍夾困

RFI採訪 / 非洲報導（Reportage Afrique）

地處東非之角的索馬里，正遭遇近半個世紀以來最糟糕的乾旱。本台法廣（RFI）派遣特派記者赴災區做實地報導。總部位於法國首都巴黎的國際非政府組織（Acted）工作人員接受了採訪，介紹當前災情情況。

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據本台法廣（RFI）法文網2022年12月05日星期一的最新報道，索馬里當前的旱情嚴重。連續多個雨季降水不足，造成上百萬民眾不得不背井離鄉。聯合國指出，索馬里被迫出走和營養不良的人數都在不停的攀升。現有超過800萬人需要食品援助。其中有超過25萬災民已處於大饑荒的糟糕境況。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © FMM / RFI

本台法廣（RFI）特派記者弗洛朗絲（Florence Morice）從索馬里災區發回消息說，本次災情的中心地帶拜多阿（Baidoa）位於距離該國首都摩加迪沙（Mogadiscio）以東大約250公里處。災民中有半數已經流離失所。他們如今聚集在一些難民營里。這些逃難的人們，既有農民，也有牧民。乾旱給他們所帶來的痛苦，不僅只是饑餓，還有不安全。周圍的鄉村地區現已落入聖戰武裝人員手中。對當地老百姓而言，這有如雪上加霜。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報導» © FMM - Studio Graphique

正是在如此惡劣的大氛圍中，本台法廣（RFI）特派記者來到災區的中心地帶做現場報道。一位年已76歲的老人勇敢地接受了採訪。這位長期勞作的老年人，滿臉的皺紋。他說，半年前，他被迫逃離家園。自六月底開始在難民營里生活。這名老人指責青年黨人是當地民眾的痛苦根源。這些人不僅騷擾百姓，還燒殺搶無惡不作。強征賦稅、屠殺牲畜、奴役民眾。就算田地里顆粒無收，也必須繳納稅賦。這位老人說，他之前有一群牲畜，20頭牛和20隻羊。在遭遇乾旱和無窮無盡的勒索後，如今，一無所有。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣電台«非洲報導»專欄 © FMM / RFI

總部位於法國首都巴黎的一個國際非政府組織（Acted）的項目負責人在接受本台法廣（RFI）特派記者採訪時指出，索馬里災區的道路被武裝人員封鎖加重了本次旱災的災情。災民們無法把食物從城鎮運送回在鄉下的家中。封鎖道路的武裝人員，不僅焚燒貨物，還屠殺運輸的牲口。在一些地方，如今就算有支付手段，也無物可購。實在令人感到擔憂。還有在已被青年黨人所掌握控制的鄉村，人道組織幾乎根本就無法接近。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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