RFI法廣專題 / 農產品市場

全球數個花生出產國減產，使得價格被擡高。而中國宣布花生產量調減，如果得以確認，非洲將可能因此而受益。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)在本周播出的最新話題之一。國際食用油再次出現價格上漲壓力，市場分析中國花生種植減產的幅度。還有南美洲的阿根廷也正在減少花生種植面積。美國貿易商預言，花生成為全球緊俏貨。

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本台RFI法文網於2022年12月06日星期二在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇報導，西非的花生貿易有好兆頭。與去年相比較，本貿易季始於開高。起因是進口食用油由於當地的需求增加而提價。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

這一法文專欄報道的原標題為：[Hausse des prix en perspective pour l'arachide]。換作中文可譯為：[花生價格的上揚遠景]。下面是簡介以供分享。

國際市場上食用油再現漲價趨勢 ? -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道指出，以布基納法索為例，在幾天前當地自產食用油的價格還徘徊於每升1000非洲法郎（francs CFA）。與此同時，進口食用油的價格則為每升1200至1500非洲法郎（francs CFA）。這種漲價趨勢也開始在國際上能夠被感受得到，原因是中國這個食用油消費大國宣布減產。

玉米提價影響中國花生種植生產 ？ -

致力於為農業領域提供市場分析和預測諮詢的N'Kalô信息服務部認為，中國種植者繞開花生的原因，可能是由於玉米價格的攀升。不利的氣候因素，應該也對減產有影響。

RFI Image Archive / La Chine est le premier producteur et consommateur d'arachide. Selon le service d’information agricole N'Kalo, la hausse des prix du maïs aurait poussé les producteurs chinois à se détourner de l'arachide. (illustration) 存檔圖片 : 非洲可能因中國花生減產受益。 © CC0 Pixabay - Pezibear / RFI Image Archive

業內推測中國花生種植減產幅度 ？-

本台法廣（RFI）經濟記者在這篇報導中指出，由於缺乏可信的數據，現在的問題在於，要了解對市場的衝擊取決於如何評估減產幅度。業內人士認為，與去年同期相比較，減產幅度為10%到20%。要知道，10%的減產幅度，就相當於減產200萬噸。那將足以刺激進口。

RFI Savoirs / Agriculture en Afrique. 存檔圖片：法廣(RFI)知識：非洲農業。 © FMM - RFI Savoirs

業內認為中國解除封控可振內需 ？-

同一分析還認為，另一可變因素是中國的封控政策。如果確定予以解除，那將可能提高內需。這就有了對非洲花生的提煉需求。自十月份以來，這一情況已在蘇丹的花生和芝麻上出現。中國買家強勢復出。

南美洲的阿根廷因肥料價格減產 ？-

法國的一名業內專家解釋說，當前市場壓力還受到南美洲宣布的減產影響。阿根廷減少花生種植面積的原因是肥料價格飆升，還有結構性因素。

全球市場將出現花生缺貨的情況 ？-

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道在最後部分指出，美國的一家食品貿易商預測，全球可能會出現花生匱乏。在此背景下，價格應該會繼續走上坡。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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