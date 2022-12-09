巴基斯坦流亡記者肯尼亞遇害

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巴基斯坦一名流亡記者於2022年10月底在肯尼亞被警察殺害，本周公開的一份報告認為，這是一次有預謀的暗殺。

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在東非國家肯尼亞，一名流亡的巴基斯坦記者於一個月前的2022年10月23日，在通過一個公路關卡時遇害。本周遞交的一份調查報道認為，這是一次有針對性的謀殺。

據本台法廣（RFI）法文網今天2022年12月09日星期五早上的報道，事發地點位於距離肯尼亞首都內羅畢數十公里外。遇害人是一位知名的巴基斯坦記者。據警方的解釋，這是失誤。遇害記者的車輛與一部被報失竊的車輛相似，所有發生了混淆。但本周提交的一份調查報告，對這種說辭提出質疑，認為這是一次有預謀的暗殺。遇害記者現年49歲。他因批評巴基斯坦軍人而流亡肯尼亞。

RFI Image Archive / Afrique : Meurtre d'un journaliste pakistanais dans le pays : un rapport parle d'un «assassinat planifié et ciblé». Ici, in this file photo from June 2022, top Pakistani news anchor Arshad Sharif speaks during an event in Islamabad. AFP - AAMIR QURESHI / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文網的這一報道注意到，在一份近600頁的報告中，巴基斯坦調查人員質疑警方發生誤判，與一輛涉嫌綁架兒童的車輛發生混淆的解釋。調查人員不認為這是一個簡單的意外。至於作案人是誰？對此，調查方提到，在肯尼亞、在迪拜、甚至還有在巴基斯坦的個人有可能承擔了角色。調查人員懷疑此前收留遇害人的一對兄弟。其中一人事發時，在車內。他的證詞令人不解。他說，他是在抵達目的地時才意識到遭到槍擊的遇害人已經死亡。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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