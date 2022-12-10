非洲:尼日利亞水災重創經濟

RFI採訪 / 非洲經濟

西非國家尼日利亞不僅是非洲人口最多的國家，也是非洲的經濟大國。在全球氣候變化的大背景下，該國發生了歷史罕見的自然災害，水患已造成至少600人死亡，近200萬人流離失所。嚴重災情現已重創經濟。當局在本周三（2022年12月07日）宣布限制提款，在社會上引起騷動。這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)在本周一上網的焦點話題。尼日利亞10月份的通貨膨脹率高達21%。在災情最嚴重的時期，有災民想要畫船去大城市逃難，卻不幸被淹死。

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本台RFI法文網本周接連刊出拉各斯（Lagos）通訊員莉莎（Liza Fabbian）的報導，介紹尼日利亞水災重創經濟，危及社會穩定的報導。尼日利亞央行在三天前宣布，限制現金提款。從2023年01月09日起個人提款限制在每天20 000奈拉（Naïra），相當於42歐元（Euro）。每周提款限制在100 000奈拉（Naïra）。這已引發不滿。此外，水災甚至在這個非洲產油大國造成通貨膨脹和汽油短缺，由此埋下觸發社會危機的隱患。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

其中，2022年12月05日星期一在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出的報道，法文原標題為：[Nigeria : les inondations historiques ont aggravé l'économie du pays]。換作中文可譯為[尼日利亞:歷史性水災惡化該國經濟]。下面是簡介以供分享。

- 水災難民試圖逃往石油城 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先介紹說，尼日利亞水災，造成農田被淹，道路被毀。嚴重的自然災害重創經濟。在災情最嚴重的時刻，有逃難民眾試圖畫著獨木舟前往位於南部河流州（État de Rivers）的石油重鎮哈科特港（Port-Harcourt），但不幸的是，有數人被淹死。如今，大水退去，然而道路狀況依然泥濘，不堪重負。

RFI Image Archive / Nigeria: les inondations historiques ont aggravé l'économie du pays. Ici, La route qui mène à l'université de Bayelsa a également été emportée par l'eau. Les passagers doivent quitter leur véhicule, traverser avec leurs sacs sur une passerelle de fortune. (illustration) AP - Reed Joshua / RFI Image Archive

一位自尼日利亞北部向南部運輸牲畜的司機優素福（Yusuf）接受了採訪，他在路上已經被堵了四天。他說，災區里的道路被完全毀壞。

- 尼日利亞災區的情況混亂 -

尼日利亞大水過後，災情未了。包括在東南部的石油產區，現在的問題不僅只有物價上漲和汽油短缺。另一位長途司機大維（David）也接受了採訪。他原本應該已經在返回的途中。他說，已經在路上堵了兩天多的時間，因為道路中斷。還有，他已經四天沒能清洗，連刷牙都成問題。他運送的貨物是罐裝飲料和礦泉水。此外，路上還曾遭遇襲擊，有人試圖搶劫車輛。

RFI Image Archive / Nigéria : la banque centrale a annoncé le mercredi 7 décembre 2022 de limiter les retraits d’argent liquide. Ici, la distribution de nourriture dans le camp d'Oxbow Lake, ouvert par les autorités à Yenagoa. (illustration) © RFI / Liza Fabbian

另一位出租車司機安德魯（Andrew）在接受採訪時說，他如今早起晚睡幫助民眾。當地現在有很多蚊子。

- 尼日利亞食品價格在攀升 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道在最後部分提到，尼日利亞上一次大水災發生在2012年，所造成的經濟損失超過270億美元。而今，十月份的通貨膨脹率已高達21%。食品價格仍在繼續攀升。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

在尼日利亞南部的巴耶爾薩（Bayelsa），一位名叫皮特（Peter）的大學生在接受採訪時說，現在每餐的價格超過6歐元。他擔心的是，大水完全退去後，物價仍然居高不下。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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