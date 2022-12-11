尼日爾尋求法國支持社經發展

RFI採訪 / 非洲經濟

西非內陸國尼日爾是法國在非洲的傳統友邦。該國總統巴祖姆（Mohamed BAZOUM）已於2022年12月07日周三結束對歐洲為期一個星期的訪問（2022年12月01日至07日），返回尼亞美。在離開巴黎回國之前，尼日爾國家元首與馬克龍總統（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮（Elysée）舉行了會晤。在到訪法國之前，尼日爾總統已經先後走訪了意大利、梵蒂岡，並會晤了歐盟負責薩赫勒事務的特別代表德爾雷女士（Mme Emanuela DEL RE）。就此，本台法廣(RFI)法文網本周有多篇相關的報導。其中，於星期三上網的法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)節目中，尼日爾規畫部長談到脫貧和經濟轉型等話題。尼日爾總統本次歐洲之行的主要任務，是要推動其國家的經濟發展。

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綜合本台法廣RFI法文網近日刊出的多則報導，以尼日爾總統為首的代表團在巴黎介紹了該國的五年(2022-2026)經濟和社會發展規畫。這一規畫的總預算大約是300億歐元，旨在穩固國家的發展基礎，以實現經濟的根本轉型。在對法國的訪問期間，隨同總統出訪的尼日爾高層官員不僅要出席官方會晤，還得接受媒體採訪。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）在2022年12月07日星期三刊出了對尼日爾規畫部長的部分採訪錄音片段。這篇報道的法文原標題為：[Le Niger compte injecter 30 milliards de dollars dans son plan quinquennal]。換作中文可譯為[尼日爾打算為其5年計畫注資300億美元]。下面是簡介以供分享。

- 尼日爾當前經濟政策軸心之一是減少貧困 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先介紹說，據尼日爾官員，尼亞美當局有雄心要減少貧困人口。2022年的貧困率為43%，目標是要在2026年時降低至35%。對巴祖姆總統（Mohamed BAZOUM）而言，減少貧困是其5年(2022-2026)規畫所需面對的主要挑戰之一。

- 尼日爾是當今世界生育率最高的國家之一 -

尼日爾現在正處於人口暴增之中。而農耕作業主要還是依賴氣候條件。此外，尼日爾還存在安全問題。尼亞美想要同時發展人力資源、善治和經濟轉型。

RFI Image Archive / Le Niger cherche des fonds à Paris pour soutenir son plan de développement. Ici, le président du Niger Mohamed Bazoum, lors de son entretien donné à RFI et France 24, le 22 septembre 2022. (illustration) © RFI / France 24

尼日爾規畫部長阿布杜·拉比烏（Rabiou ABDOU）說，經濟轉型就需要開創建立在原材料基礎之上的工業。工業將不僅可能帶來增值，還將能夠提供財政支持，尤其是還將可能為年輕人創造就業。

- 尼日爾的五年規畫已獲非洲發展銀行支持 -

尼日爾為其五年規畫制定了296億歐元的預算方案。其中134億歐元將來自國家財政收入。其餘部分，希望能夠分別從機構夥伴方和私營合作者那裡獲得100億歐元與60億歐元的融資。非洲發展銀行（BAD - Banque africaine de développement）已經同意為此出資。該行女副行長Marie-Laure Akin-Olugbade在接受採訪時說，非洲發展銀行承諾支持尼日爾5年規畫中的運輸和能源等基礎設施項目，尤其是可再生能源。

RFI Carte Archive / Afrique : Le Niger, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est un ami traditionnel de la France. 存檔地圖 / 非洲：尼日爾是法國的傳統友邦。 RFI Carte / L. Mouaoued

法國、歐盟、世界銀行和伊斯蘭發展銀行（BID/IsDB）的代表，聽取了尼日爾官方對其五年發展規畫的介紹。此外，與會者中還有雙邊和多邊合作夥伴方。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣（RFI）«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道在最後部分中提到，尼日爾規畫部長還在採訪中補充說，所有的項目都備有經國際知名審計所論證過的可行性報告。其內容細節涵蓋經濟、金融、環境和社會等層面。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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