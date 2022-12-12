國際關係 / 俄烏戰爭
贊比亞一大學生陣亡俄烏戰場
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贊比亞的一名年青大學生死於俄烏戰場。其屍體在周日運返盧薩卡（Lusaka）。贊比亞政府已要求俄羅斯緊急提供與死因有關的細節情況。
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綜合本台法廣(RFI)法文網的多則報道，非洲內陸國贊比亞有一名年僅23歲的核工程專業大學生，被俄羅斯方面徵召入伍後，現已在俄烏戰爭中陣亡。其屍體已於2022年12月11日星期天由飛機運回贊比亞首都，之後被送入盧薩卡（Lusaka）醫院的太平間。
據悉，這名贊比亞大學生於2020年在俄羅斯被判大約9年監禁之後，被關押在莫斯科郊區的一座監獄裡。俄羅斯特別軍事行動升級後，他被徵召入伍。贊比亞當局正在與俄羅斯商議補償事宜。
- 死者在俄羅斯獄中被徵召入伍 -
據本台法廣（RFI）非洲通信員克萊爾（Claire Bargelès）於周日發回的消息，這名贊比亞青年死於今年09月22日。贊比亞外長在向俄羅斯方面了解了情況後獲知，死者於今年8月份在監獄裡被徵召。俄羅斯法律允許獄中囚犯，以入伍參加特別軍事行動來換取特赦。俄羅斯僱傭軍的老闆曾在社交媒體上提到，他在一座監獄裡會晤過這名贊比亞青年。
盧薩卡方面如今希望了解，死者是否是作為一名戰鬥人員被徵召的? 及死亡情況等細節。贊比亞正在與俄羅斯商議給死者家屬予以經濟補償的可能性。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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