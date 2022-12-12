贊比亞一大學生陣亡俄烏戰場

國際關係 / 俄烏戰爭

贊比亞的一名年青大學生死於俄烏戰場。其屍體在周日運返盧薩卡（Lusaka）。贊比亞政府已要求俄羅斯緊急提供與死因有關的細節情況。

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綜合本台法廣(RFI)法文網的多則報道，非洲內陸國贊比亞有一名年僅23歲的核工程專業大學生，被俄羅斯方面徵召入伍後，現已在俄烏戰爭中陣亡。其屍體已於2022年12月11日星期天由飛機運回贊比亞首都，之後被送入盧薩卡（Lusaka）醫院的太平間。

RFI Image Archive / Zambie : le corps d’un étudiant tué au sein des forces pro-russes en Ukraine rapatrié est arrivé le dimanche 11 décembre 2022 à l'aéroport de Lusaka. Ici, vue de Lusaka, la capitale de la Zambie. (illustration) Getty Images - Stuart Fox / RFI Image Archive

據悉，這名贊比亞大學生於2020年在俄羅斯被判大約9年監禁之後，被關押在莫斯科郊區的一座監獄裡。俄羅斯特別軍事行動升級後，他被徵召入伍。贊比亞當局正在與俄羅斯商議補償事宜。

- 死者在俄羅斯獄中被徵召入伍 -

據本台法廣（RFI）非洲通信員克萊爾（Claire Bargelès）於周日發回的消息，這名贊比亞青年死於今年09月22日。贊比亞外長在向俄羅斯方面了解了情況後獲知，死者於今年8月份在監獄裡被徵召。俄羅斯法律允許獄中囚犯，以入伍參加特別軍事行動來換取特赦。俄羅斯僱傭軍的老闆曾在社交媒體上提到，他在一座監獄裡會晤過這名贊比亞青年。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine : les lois russes permettent de proposer la possibilité d’être gracié en échange d’une participation dans le cadre d’opérations militaires spéciales. Ici, des recrues de l'armée russe sont formées dans un camp d'entraînement de Rostov-sur-le-Don, le 4 octobre 2022. (illustration) © AP / RFI Image Archive

盧薩卡方面如今希望了解，死者是否是作為一名戰鬥人員被徵召的? 及死亡情況等細節。贊比亞正在與俄羅斯商議給死者家屬予以經濟補償的可能性。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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