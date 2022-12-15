糧食主權成為非洲優先事項

RFI採訪 / 非洲經濟

在氣候危機和烏克蘭戰爭的雙重影響下，糧食主權成為了非洲國家的優先事項。如何更好地使用土地而不依賴成本越來越高昂的進口和能源？這是歐洲和非洲初創企業峰會Emerging Valley（中文可譯作新興谷）所提出的問題之一。據本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)於本周四上網的報導內容。這一歐非初創企業峰會於兩周前的11月28日在法國馬賽舉行。

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本台RFI法文網2022年12月15日星期四在法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)刊出記者阿里亞娜（Ariane Lavrilleux）的報導。在西非國家塞內加爾，一位受訪者於一年前創立了一個平台，幫助8萬農民更好地管理對水和肥料的使用。這家初創企業通過衛星圖像和人工智能收集了大量氣象數據。他取得了斐然的成績。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

這篇採訪報導的法文原標題為：[En Afrique, les start-up à la recherche de solutions pour garantir la souveraineté alimentaire]。換作中文可譯作：[在非洲，初創企業尋求解決辦法保證糧食主權]。下面是簡介以供分享。

- 稻魚種養生態體系 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導指出，田裡的水澆少了，卻可以有更好的收成。按照植物生長之需施肥供養，回報可以提升30%。

RFI Image Archive / Emerging Valley 2022 © DR Archive RFI

還有，採用稻魚種養體系，可以減少對肥料的依賴。這就是用魚糞便的肥水來灌溉稻田。在多國推動這一項目的發展研究所（IRD - Institut de Recherche pour le Développement ）負責人在接受本台法廣RFI記者採訪時說，在馬達加斯加，通過這個方法，取得了值得令人感興趣的回報，收成增加了。在一些農場，甚至不再需要施肥，完全是通過飼養魚來提供肥料。

- 農業初創企業興起 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道在最後部分提到，農業初創企業越來越吸引投資者。但這並不足以保證他們的成功。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

加利福尼亞的一個投資基金錶示，風險投資增長，尤其是在非洲。給項目找到資金，這只是問題的第一步，然後如果無法分配和銷售這些項目，那就會退回到缺乏糧食主權的現狀。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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