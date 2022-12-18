歐洲在非洲面臨電氣化挑戰

RFI採訪 / 非洲經濟

為電氣化服務而革新，這是歐盟（UE）和法國發展署（AFD）在非洲國家所遭遇的挑戰之一。如何讓初創企業在電網的管理和生產中創新，以加強非洲國家的能源供應？這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)在本周上網的系列報導的關注焦點之一。在法國馬賽，為期兩天的第六屆[新興谷]（6e Emerging Valley)歐洲和非洲科技領袖峰會於2022年11月28日和29日舉行。這一始於2017年的科技峰會，旨在協助非洲、地中海和歐洲初創企業。2022年第六屆峰會吸引了來自70多個國家的兩千多名與會者。

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本台RFI法文網2022年12月14日星期三在法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)刊出記者阿里亞娜（Ariane Lavrilleux）發自法國馬賽的系列報導之一。介紹第六屆[新興谷]（6ème Emerging Valley)歐洲和非洲科技領袖峰會上的關注焦點。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

這篇採訪報導的法文原標題為：[En Afrique, l'innovation des start-up au service de l'électrification]。換作中文可譯作：[在非洲，初創企業的創新在為電氣化服務]。下面是簡介以供分享。

- 非洲國家需要優化電網 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先介紹說，在科摩羅群島，太陽能蓬勃發展，但電網尚未做好準備。

RFI Image Archive / Afrique : de nouveaux moyens d'accéder à l'électricité. Ici, Cuiseur solaire à parabole. (illustration) © RFI / Mathias Virilli

法國的一名女企業家路易絲（Louise）在接受採訪時解釋說，為了讓所產生的電能夠輸送到民眾，電網必須予以適應。但目前尚未實現自動化，所以經常造成斷電。因此，必須優化電網，提升電網的輸送能力。

RFI Image Archive / Emerging Valley - sommet international dédié à l'innovation Afrique - Europe, est créé en 2017 à Aix-Marseille-Provence en France. La 6ème édition a eu lieu le mardi 29 novembre 2022 à Marseille. (illustration) © Dr Archive RFI

本台法廣（RFI）通訊員在這篇報導中提到，在格勒諾布爾（Grenoble）的一家法國中小企業發展了一種軟件，可用於科摩羅國家電力公司（Sonelec）基礎設施的現代化。

- 可再生能源需電池儲能 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道還提到，在非洲許多農村地區，電力價格昂貴，接入國家的供電網系統複雜。就此，法國發展署（AFD）能源事務的負責人解釋說，許多人是採用可再生能源供電，主要是白天產電的太陽能。而晚上使用，則需配備儲能系統。這就需要蓄電電池。然而蓄電池成本高昂，還有使用壽命期的限制。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

對此，南非一家初創企業找到一種解決辦法，提供電池出租的服務。使用者無需過多投資，但需要支付租金。企業負責數字化管理，以延長電池的壽命。而在尼日爾和尼日利亞，初創企業致力於開發只能傳感器，用於減少電力網絡的故障。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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