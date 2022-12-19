法國外交 / 國際關係

阿爾及利亞與法國的關係改善

發表時間：

RFI Image / France - Algérie: premier vol entre Paris et Djanet après une suspension de douze ans. Ici, Premier vol direct entre Paris et Djanet, en Algérie, le dimanche 18 décembre 2022. (illustration) 存檔圖片：法國和阿爾及利亞的關係改善。
RFI Image / France - Algérie: premier vol entre Paris et Djanet après une suspension de douze ans. Ici, Premier vol direct entre Paris et Djanet, en Algérie, le dimanche 18 décembre 2022. (illustration) 存檔圖片：法國和阿爾及利亞的關係改善。 © RFI / Norbert Navarro
作者： 尼古拉
7 分鐘

北非國家阿爾及利亞與法國之間的關係開始改善。法國內政部長在結束對阿爾及爾訪問之前對外宣布了相關消息。在此之前，法國總統和阿爾及利亞總統與上周末通了電話，討論了北非與薩赫勒地區的安全問題。

廣告

綜合本台法廣RFI法文網在剛剛過去不到24小時里的多則報道，法國與北非馬格裡布國家阿爾及利亞之間的關係現已有了明顯改善，走向正常化。

Image RFI Archive - Maghreb - Algérie
RFI Carte Archive / Afrique : l'Algérie. 存檔圖片：北非國家阿爾及利亞。 RFI Image Archive

繼法國總統馬克龍（Président Emmanuel Macron）在今年夏季（2022年8月），及法國政府總理博爾內夫人（Mme Elisabeth Borne）於10月份先後訪問阿爾及利亞之後，在剛剛過去的上周末法國內政部長Gérald Darmanin也訪問了阿爾及爾。隨後，傳出了多則有關法國和阿爾及利亞關係正常化的消息。

- 巴黎與賈奈特之間恢復直航航班 -

首先，本台法廣RFI特派記者Norbert Navarro在昨天(2022年12月18日星期天)下午發回報道說，已經停飛12年的法國首都巴黎至阿爾及利亞南部沙漠中的綠洲賈奈特（Djanet）的直航航班，已於當天復航。機上搭載了64名法國遊客，他們將在目的地歡度聖誕節。

Image RFI - Algérie - Djanet
RFI Carte Archive / Algérie : la région de Djanet (illustration) 存檔地圖：阿爾及利亞南部沙漠中的綠洲賈奈特（Djanet）。 RFI Carte Archive

那裡有個阿爾及利亞的國家公園(Tassili n’Ajjer)，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產已有40年之久。

- 法國取消對阿爾及利亞簽證限制 -

隨後不久，本台法廣RFI法文網在今天12月19日周一凌晨，刊出了阿爾及爾（Alger）通訊員費薩爾(Fayçal Métaoui)的另一則報道，介紹法國內政部長Gérald Darmanin周末時在阿爾及利亞的訪問活動，並宣布，取消自2021年9月起開始，對阿爾及利亞人執行的簽證限制措施。據悉，取消簽證限制的決定於一周前的2022年12月12日星期一就已開始執行。

- 法國和阿爾及利亞兩國元首通話 -

Image RFI Archive - Macron tebboune france algérie
RFI Image Archive / France-Algérie : les relations s'améliorent. Ici, Président Emmanuel Macron et le Président Abdelmadjid Tebboune, une photo prise au samedi 27 août 2022 à Alger. (illustration) AP - Ludovic Marin / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文網特別指出，法國總統馬克龍和阿爾及利亞總統特本（Président Abdelmadjid Tebboune）還於2022年12月17日周六進行了電話交談，討論了薩赫勒地區和利比亞的安全局勢。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

. Fin .

下載法廣應用程序跟蹤國際時事