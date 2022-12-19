阿爾及利亞與法國的關係改善

法國外交 / 國際關係

RFI Image / France - Algérie: premier vol entre Paris et Djanet après une suspension de douze ans. Ici, Premier vol direct entre Paris et Djanet, en Algérie, le dimanche 18 décembre 2022. (illustration) 存檔圖片：法國和阿爾及利亞的關係改善。

北非國家阿爾及利亞與法國之間的關係開始改善。法國內政部長在結束對阿爾及爾訪問之前對外宣布了相關消息。在此之前，法國總統和阿爾及利亞總統與上周末通了電話，討論了北非與薩赫勒地區的安全問題。

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綜合本台法廣RFI法文網在剛剛過去不到24小時里的多則報道，法國與北非馬格裡布國家阿爾及利亞之間的關係現已有了明顯改善，走向正常化。

RFI Carte Archive / Afrique : l'Algérie. 存檔圖片：北非國家阿爾及利亞。 RFI Image Archive

繼法國總統馬克龍（Président Emmanuel Macron）在今年夏季（2022年8月），及法國政府總理博爾內夫人（Mme Elisabeth Borne）於10月份先後訪問阿爾及利亞之後，在剛剛過去的上周末法國內政部長Gérald Darmanin也訪問了阿爾及爾。隨後，傳出了多則有關法國和阿爾及利亞關係正常化的消息。

- 巴黎與賈奈特之間恢復直航航班 -

首先，本台法廣RFI特派記者Norbert Navarro在昨天(2022年12月18日星期天)下午發回報道說，已經停飛12年的法國首都巴黎至阿爾及利亞南部沙漠中的綠洲賈奈特（Djanet）的直航航班，已於當天復航。機上搭載了64名法國遊客，他們將在目的地歡度聖誕節。

RFI Carte Archive / Algérie : la région de Djanet (illustration) 存檔地圖：阿爾及利亞南部沙漠中的綠洲賈奈特（Djanet）。 RFI Carte Archive

那裡有個阿爾及利亞的國家公園(Tassili n’Ajjer)，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產已有40年之久。

- 法國取消對阿爾及利亞簽證限制 -

隨後不久，本台法廣RFI法文網在今天12月19日周一凌晨，刊出了阿爾及爾（Alger）通訊員費薩爾(Fayçal Métaoui)的另一則報道，介紹法國內政部長Gérald Darmanin周末時在阿爾及利亞的訪問活動，並宣布，取消自2021年9月起開始，對阿爾及利亞人執行的簽證限制措施。據悉，取消簽證限制的決定於一周前的2022年12月12日星期一就已開始執行。

- 法國和阿爾及利亞兩國元首通話 -

RFI Image Archive / France-Algérie : les relations s'améliorent. Ici, Président Emmanuel Macron et le Président Abdelmadjid Tebboune, une photo prise au samedi 27 août 2022 à Alger. (illustration) AP - Ludovic Marin / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文網特別指出，法國總統馬克龍和阿爾及利亞總統特本（Président Abdelmadjid Tebboune）還於2022年12月17日周六進行了電話交談，討論了薩赫勒地區和利比亞的安全局勢。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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