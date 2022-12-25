金磚組織積極尋求在非洲發展

RFI採訪 / 非洲經濟

由巴西（Brésil）、俄羅斯(Russie)、印度(Inde)、中國(Chine)和南非(afrique du Sud)組成的新興國家團體[金磚組織]（BRICS）在非洲似乎有了一種新的動態。這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)在本周上網的焦點之一。在俄烏戰爭的大背景下，[金磚組織]（BRICS）的作用除了地緣戰略利益之外，還反映在影響力和經濟利益的層面。

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本台RFI法文網2022年12月19日星期一在法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)刊出記者夏洛特（Charlotte Cosset）的報導。俄羅斯領導人在今年6月份曾說，相信[金磚組織]（BRICS）對發展多極體系所能起到作用。在塞內加爾、中非共和國和科特迪瓦，[金磚組織]都朝着一種新的活力。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

這篇採訪報導的法文原標題為：[Afrique et Brics, vers une nouvelle dynamique?]。換作中文可譯作：[非洲和金磚組織，朝向一種新動態?]。下面是簡介以供分享。

- [金磚組織]的女主席要發展非洲基礎設施 -

本台法廣（RFI）«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導指出，[金磚組織]（BRICS）現任主席澤蘭特索娃女士（Larissa Zelentsova）在過去幾周，會晤了非洲的不同參與方，並宣布任命科特迪瓦公民Ahoua Don Mello為[金磚組織]的西非和中非地區事務代表。

RFI Image Archive / BRICS： le 14e sommet des principaux pays émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, a eu lien en visioconférence le 23 juin 2022, à Pékin. 存檔圖片：金磚組織第14次峰會，2022年06月22日，北京。 AP - Li Tao / RFI Image Archive

[金磚組織]（BRICS）的西非和中非地區事務代表在接受本台法廣（RFI）法語記者採訪中，談到他的工作優先事項有基礎設施：以非洲聯盟（UA）2063年規畫中的項目為優先；還有與目標國家之間雙方直接談判的那些項目。這些都是連接非洲國家的基礎設施大項目。此外，還會涉及：高速公路、道路、鐵路、電訊、能源和其它相關服務。

- 俄羅斯要奮起直追加強對非洲大陸的投資 -

[金磚組織]（BRICS）新任命的西非和中非地區事務代表Ahoua Don Mello，也是俄羅斯僱主協會（Patronnat）的顧問。他認為，與其它參與方相比較，俄羅斯如今在非洲的投資很少。莫斯科打算要奮起直追。顯然，中國在此是重量級的。這毫無疑問。[金磚組織]（BRICS）旗下所有國家都應該增強在非洲的介入，以彌補它們在工業和基礎設施投資中的落後。

- 中俄兩國可藉助[金磚組織]改變負面形象 -

中俄兩國在非洲的活動飽受指責，例如：中國債務陷阱、掠奪非洲礦藏。在法國國立東方語言與文明學院（INALCO）任教的一名經濟學家在接受本台法廣RFI記者採訪時分析認為，通過[金磚組織]（BRICS），中俄兩國可以緩和一些它們所遭受的指責。對它們而言，[金磚組織]是一種手段，在某些國家可繞開獨自行事所遭遇的困難。當然，俄羅斯去推動[金磚組織]的光芒，對其自身的影響力而言是有利的。想法是要嘗試着去展示有利於多極化的某種形式，而不是俄羅斯或中國想要獨自抗衡美國，甚至是與西方國家。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道在最後部分提到，[金磚組織]（BRICS）擁有其自己的發展銀行-新開發銀行（NDB）。然而，面對國際市場，其手段和義務受到很大的限制。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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