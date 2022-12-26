尼日利亞想推動無現金經濟

非洲社會 / 尼日利亞

非洲大國尼日利亞，由於遭受自然災害引發社會經濟危機，迫使政府大幅調整金融貨幣政策。阿布賈當局已決定要更換新貨幣，並在兩周後的2023年01月09日開始限制提取現金，推動無現款經濟。然而，面對社會的壓力和眾多的批評，尼日利亞央行（CBN）做出讓步，大幅擡高提取現款的額度上限。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣（RFI）法文網報道，尼日利亞決定限制提取現金，是為了鼓勵非貨幣化經濟。不過，面對惡評如潮，當局展現出彈性，大幅提高取款額度的上限。

RFI Image Archive / Au Nigéria, l'argent liquide est roi, surtout la plupart des Nigérians, majoritairement défavorisés. Ici, un client retire de l'argent à Asaba, le 16 novembre 2016. (illustration) © Pius Utomi Ekpei - AFP / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）通訊員莉莎（Liza Fabbian）發自尼日利亞經濟中心拉各斯（Lagos）的消息說，對個人而言，每周的取款上限已提高到50萬奈拉（Naïra），相當於1 000歐元。而對企業而言，取款上限則從原定的50萬奈拉（Naïra），調升至500萬奈拉（Naïra）。

- 尼日利亞要發展無現金經濟引發社會動蕩 -

本台法廣（RFI）法文網報道提到，尼日利亞央行（CBN）想要推動無現金經濟，但在其國內遭受極其不好的反響。還有要在2023年01月31日之前更換銀行貨幣的決定也同樣是飽受批評。該國媒體透露，尼日利亞情報安全部門懷疑央行行長涉嫌為恐怖主義提供資金，要求予以逮捕。

- 尼日利亞參議院議長支持央行行長的作法 -

不過，阿布賈的一名法官予以拒絕，尼日利亞國家元首也沒有簽字同意。理由是在提交司法的文件中，沒有明確遭追究者的職能。而尼日利亞參議院議長則批評那些政客們不滿央行的最新措施，限制了他們在競選時收買選票的可能性。

RFI Image Archive / Nigéria : la banque centrale (CBN) a accepté de faire preuve de flexibilité, en augmentant significativement les plafonds de retrait qu'elle a décidés d'imposer à partir du 09 janvier 2023. Ici, M. Godwin Emefiele, le gouverneur de la Banque centrale. (illustration) REUTERS - Afolabi Sotunde / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法語通訊員在這篇報道的最後部分中指出，世界銀行(BM)警告尼日利亞不要過快地推行無貨幣的經濟，那將會對嚴重損傷最弱勢的家庭。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

. Fin .