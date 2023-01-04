布基納法索政治動蕩 除夕夜發現28具屍體

布基納法索政府發言人指出，就在除夕夜，在布基納法索西北部的努納發現了 28 具屍體。

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政府發言人韋德拉奧戈在一項公報中指出， “政府已獲悉 12 月 30 日至 31 日夜間在科西省( la Kossi)的首府努納發生的一起悲劇。根據初步信息報道有28人遭殺害。”

《反對有罪不罰和社區污名化集體(CISC)》組織 譴責志願者為保衛祖國而犯下的“過激行為”。政府新聞稿補充說，“立即展開調查（......）以闡明悲劇的情況並找出所有責任”。

這名發言人還說：“在調查結果出來之前，他「呼籲全體民眾保持冷靜」，並確認「已採取一切措施來揭露這種不可接受的暴力行為」。

他還說：“這場悲劇發生在布基納法索發起行動，動員全體人民團結一致、打擊恐怖主義的時候。”

襲擊事件越來越多

自 2015 年以來，布基納法索一直面臨著與基地組織和伊斯蘭國有關的聖戰組織越來越多的襲擊。

這些攻擊已造成數千人死亡，至少 200 萬人流離失所，並在一定程度上促成了 2022 年的兩次軍事政變。政府聲稱仍然“從根本上反對以任何理由對人類進行一切形式的虐待或侵犯人權行為。

努納高等法院檢察官 Armel Sama 發布的一份新聞稿指出，“大多數受害者，都是男性，都被槍殺了”。