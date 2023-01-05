赤道幾內亞政要遭西班牙調查

非歐關係 / 國際司法

瀕臨大西洋的非洲國家赤道幾內亞（Guinée équatoriale），也被簡稱為“赤幾”。該國現總統是當今世界在位時間最長的在任國家元首。由於歷史原因，西班牙語是赤道幾內亞的第一官方語言。此外，還有法語和葡萄牙語也都是這個被認為屬於非洲中部國家所使用的正式語言。2023年伊始，馬德里傳出消息說，西班牙國家法院（Audience Nationale / Audiencia Nacional）正在調查多名地位顯赫的赤道幾內亞政要，其中一人是總統家族成員。馬拉博當局現已做出反應。

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本台法廣（RFI）法文網2022年01月04日星期三報道說，入列西班牙最高司法機關之一的國家法院（Audience Nationale / Audiencia Nacional）正在調查被控涉嫌“恐怖主義”和“酷刑”的三名赤道幾內亞重量級政要。

RFI Image Archive / Espagne : l’Audience nationale, l’une des plus hautes juridictions du pays, a mis en examen trois personnalités politiques de poids en Guinée équatoriale. Ici, Devant l'Audience nationale, juridiction spécialisée dans les dossiers sensibles, à Madrid, le 2 novembre 2017. (illustration) REUTERS - Rafael Marchante / RFI Image Archive

除赤道幾內亞現任總統的一名兒子之外，另外兩人也都是負責安全事務的總統親信。他們分別是負責對外安全、對內安全和總統安全的部門主管。

- 赤道幾內亞安全部門在南蘇丹的跨境行動？-

據本台法廣（RFI）通訊員François Musseau發自西班牙首都馬德里（Madrid）的消息，這樁案子始於2020年。兩名原籍幾內亞的西班牙公民被帶到南蘇丹。這兩人分別為：44歲的Feliciano Efa Mangue，和51歲的Julio Obama Mefuman。他們在飛抵機場後，隨即遭到傳訊，並被強行送上了另一架飛機。在抵達赤道幾內亞後，他們即刻被投入了監獄。這其實是馬拉博當局安全部門採取的一次跨境行動。如今，他們在控訴中表示，遭受了可怕的酷刑。他們還指證說，另外還有兩名反對馬拉博現當局的異議份子也和他們一起遭受了酷刑。

- 西班牙司法當局秘密調查赤道幾內亞政要？ -

西班牙法官Pedraz如今對赤道幾內亞的三名政要提出起訴。西班牙司法當局受理案件的原因，是鑒於控訴人擁有西班牙國籍。另一原因是三名嫌犯中，有兩人已在西班牙紮根。

RFI Image Archive / La Guinée équatoriale est un pays d'Afrique centrale. Ici, le drapeau Guinée équatoriale. (illustration) © RFI Archive

嫌犯之一是綽號弟弟（Didi）的赤道幾內亞現總統的一個兒子。他生活在西班牙海濱度假勝地馬貝拉（Marbella），並在巴塞羅那（Barcelone）和托萊多（Tolède）兩地都擁有房產。另外還有一名嫌犯，則在臨近馬德里的比利亞爾維利亞（Villalbilla）有住所。第三名嫌犯則被西班牙國家法院（Audience Nationale / Audiencia Nacional）認定為犯下酷刑的主要嫌犯，他經常在兩國之間旅行。

- 西班牙司法的調查干涉了赤道幾內亞內政？-

本台法廣（RFI）馬德里通訊員在其報道的最後部分中指出，在赤道幾內亞握有重權的現副總統也是該國現總統的兒子。他指責西班牙干涉了赤道幾內亞的內政。他說，馬拉博方面簽發了國際通緝令。南蘇丹當局採取了逮捕行動，並向赤道幾內亞執行引渡。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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