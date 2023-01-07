摩洛哥礦業巨頭加強投資非洲

RFI原材 / 企業發展

在北部非洲的馬格裡布地區，總部位於卡薩布蘭卡（Casablanca）的摩洛哥礦業公司Managem是一家已有近百年歷史的大企業。這家非洲礦業大公司不僅在摩洛哥國內擁有12座出產不同金屬的礦場，分別開採銅、鉛、以及金、銀等貴重金屬，而且已進駐非洲8個國家。在2022年12月底聖誕節前夕，總部位於加拿大多倫多（Toronto）的亞姆黃金公司(IAMGOLD)對外宣布，摩洛哥礦業巨頭將收購其在塞內加爾、幾內亞和馬里這三個非洲國家的金礦資產。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在2023年開年後，於本周二凌晨發布上網的最新內容之一。在非洲的蘇丹和加蓬這兩個國家，摩洛哥礦業巨頭Managem已經分別各擁一座金礦。其如今的發展重心是西非地區。

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本台法廣（RFI）法文網2023年01月03日星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出記者娜迪婭（Nadia Ben Mahfoudh）的一篇採訪報道，介紹摩洛哥礦企Managem繼續在非洲大陸推進，並正要加強對西非黃金的開發。這家非洲礦業巨頭於近期以近2億8千萬美元的價格收購了一家加拿大金礦公司在塞內加爾、幾內亞和馬里這三個國家裡的資產。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Maroc : Managem à la conquête de l’or ouest-africain]。換做中文可被譯作：[摩洛哥:Managem在征服西非黃金]。下面是簡介以供分享。

- 摩洛哥礦企出資收購加拿大金礦公司的西非資產 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先介紹說，摩洛哥礦企Managem於2022年底和加拿大的亞姆黃金公司(IAMGOLD)簽約，收購了這家北美礦業公司在非洲西部Bambouk地區持有的一批金礦資產。這三座相鄰的金礦極具潛力，但分別位於三個非洲國家：馬里、幾內亞和塞內加爾。西非Bambouk地區蘊藏了500萬盎司的黃金資源，相當於155噸。

RFI Carte Archive / Le Bambouk est une région historique d'Afrique de l'Ouest, dont le territoire se trouve aujourd'hui entre le Sénégal et le Mali. Ici, une carte de Sénégal. (illustration) © RFI Carte

以當前的貴重金屬行情來看，這是一次重要的收購。金價在過去20年裡的漲幅超過400%,如今穩定在每克55歐元左右的水平。通過這項協議，摩洛哥礦企將掌握在塞內加爾的五個項目。而在馬里，一個Diakha-Siribaya項目就包含8個開採許可，長度超過600km。至於在幾內亞東北部的金礦項目，開採面積是100km。這些都在雙方的協議之中。

- 摩洛哥礦業巨頭加強其在非洲採礦工業中的地位 -

摩洛哥礦業公司Managem的總裁表示，這宗交易將使這家企業的資產增值，強化摩洛哥礦企在非洲採礦工業中的地位。

RFI Carte Archive / Afrique : Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ici, une carte du pays. (illustration) 存檔地圖 / 非洲國家 ：摩洛哥。 RFI Carte

摩洛哥礦業巨頭Managem成立於1928年，如今已發展到非洲8個國家。這家企業的活動，儘管目前仍然主要是在摩洛哥國內，擁有12座金屬礦，分別開採銅、鉛、及貴重金屬：金、銀，但想要增強在境外的發展。Managem已在蘇丹有一座金礦，並也在加蓬勘探和開發黃金。這家企業在2021年實現了6億6千4百萬歐元的營業額。

RFI Image Archive / Mali : poussière d'or extraite d'une mine d'or. (illustration) Getty - Aldo Pavan / RFI Image Archive

馬里、幾內亞和塞內加爾三國都對摩洛哥礦企Managem的到來表示歡迎。

- 摩洛哥礦業巨頭在非洲推進發展有利於南南合作 -

礦法的一名國際諮詢顧問在接受採訪中表示，這有助於南南合作在此領域的發展。他還表示，非洲企業在開發領域中角色十分重要，否則，所有的黃金都會被運出非洲。如果摩洛哥企業在非洲發展精鍊，這種合作就應該予以鼓勵。

RFI Image Archive / Guinée : un chercheur d'or à Siguiri. (illustration) © Getty - Aldo Pavan / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，接受採訪的這名礦法國際諮詢顧問提醒說，礦產資源的開發不要遺忘讓當地人參與。讓當地社區參與治理，極其的重要。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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