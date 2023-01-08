馬里總統特赦科特迪瓦46軍人

非洲政治 / 國際關係

在非洲薩赫勒地區的內陸國馬里，2023年伊始，傳來正面的好消息。經多哥總統福雷（Faure Gnassingbé）的周旋調解，獲得該國過渡總統阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）特赦的46名科特迪瓦軍人已於周六晚安全返回阿比讓（Abidjan）。他們都是於2022年07月10日在巴馬科機場（Bamako）遭扣押的。不過，於2021年04月08日在馬里遭綁架的法國記者Olivier Dubois則仍然身處險境，已滿21個月之久。

廣告 繼續瀏覽後續

綜合本台法廣（RFI）法文網2023年01月08日星期天上網的多則來自非洲國家馬里的消息，法國記者Olivier Dubois曾為[解放報]（Libération）、[焦點周刊]（Le Point）和[青年非洲]（Jeune Afrique）等媒體做報道。他於2021年04月08日在該國北部加奧（Gao）做採訪報道時遭綁架成為一名人質，現已身處險境滿21個月。

RFI Image Archive / FrancAfrique : un portrait géant d’Olivier Dubois projeté sur le Panthéon, à Paris, au soir du lundi 7 mars 2022, à l’initiative de l’association Reporters sans frontières. (illustration) © Edmond Sadaka / RFI

本台法廣（RFI）繼續和這名法國人質Olivier Dubois的家人們一起，為其儘快重獲自由做呼籲。

- 馬里過渡總統特赦釋放所有遭扣押的科特迪瓦軍人 -

RFI Image Archive / Afrique : les 46 militaires ivoiriens de retour à Abidjan après la grâce présidentielle malienne. Ici, les 46 soldats sont arrivés à Abidjan un peu avant minuit, heure locale, le 7 janvier 2023. (Capture d'écran) © https://www.facebook.com/Presidencecotedivoire

同樣是在馬里，1983年出生的軍事強人、過渡總統阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）在2023年迎來其40歲生日。新年伊始，他宣布對46名科特迪瓦軍人予以特赦。2023年01月07日星期六，本台法廣（RFI）在巴馬科和阿比讓的通訊員分別先後報道了科特迪瓦軍人們獲釋，並安全回國的場面。

- 法廣（RFI）科特迪瓦通訊員在阿比讓機場進行現場報道 -

在阿比讓，本台法廣（RFI）法文網2023年01月08日星期天凌晨更新的消息說，非洲通訊員François Hume-Ferkatadji於午夜前，在科特迪瓦阿比讓Félix Houphouët-Boigny機場，現場見證到46名科特迪瓦軍人乘坐軍方的一架專機安全地抵達。他們下機時，手舞着科特迪瓦國旗。迎接的人群中，除了200來名軍人家屬之外，還有科特迪瓦的所有國務部長。當局在此一刻展示其外交勝利，結束了這場歷時177天的危機。

RFI Image Archive / Afrique : le président du Togo, Faure Gnassingbé. Ici, lors d'une visite en Côte d'Ivoire, le 20 novembre 2017.（illustration) 存檔圖片：多哥總統福雷·納辛貝（Président Faure Gnassingbé） REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

在阿比讓機場，一名高銜軍官微笑地告知，46名獲釋軍人們乘坐的是一架科特迪瓦軍方的運輸機。這架專機於周六當地時間16點50分離開馬里首都巴馬科前往多哥。獲釋的科特迪瓦軍人們得到曾為化解本次危機而周旋的多哥總統福雷（Président Faure Gnassingbé）的接見。

- 法廣（RFI）非洲通訊員告知馬里總統特赦科特迪瓦軍人 -

在此之前，本台法廣（RFI）另一名非洲通訊員Serge Daniel發回消息說，巴馬科憲兵們於周五晚高興地獲知，馬里過渡總統阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）批准特赦被扣押在他們營地里的46名科特迪瓦軍人，並指示其部下要維護尊嚴。科特迪瓦軍人們則已告訴他們的律師，在遭監禁的期間沒有受到虐待。

Image RFI Archive / Mali : le colonel Assimi Goïta, né en 1983, désormais président de la transition. Ici, une photo lors d'une réunion de la Cédéao à Accra, en septembre 2020 (illustration). REUTERS - FRANCIS KOKOROKO / Image RFI Archive

本台法廣（RFI）法文網報道還提到，現已獲得特赦的46名科特迪瓦軍人在上周被巴馬科的一個法庭，以陰謀反對馬里政府等罪名被判20年監禁，及200萬歐元的罰金。而在2022年09月份就已獲釋的三名科特迪瓦女兵，也於去年的年終一刻（2022年12月30日）被缺席判處死刑，罰款1000萬歐元。如今，馬里過渡總統宣布給所有的49名科特迪瓦軍人予以特赦。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

. Fin .