津巴布韋2023年小麥無需進口

非洲農業 / 糧食安全

位於南部非洲的內陸國津巴布韋由於極度貧困，而時常被人遺忘。人民通常知道這是全球最貧困的國家之一，而並不了解津巴布韋也是一個農業大國。在俄烏戰爭造成非洲糧食供應鏈斷裂的大背景下，津巴布韋的小麥生產於2022年取得了豐收，產量達37萬5千噸。由此為2023年的供應自足奠定了基礎。但部分專家指出，玉米才是津巴布韋民眾消費的主要穀物。雖然產量也增加了，但仍無法滿足內需。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，津巴布韋在農業上的成就在非洲可以說是獨一無二。在當前世界許多非洲國家受困於俄羅斯和烏克蘭小麥貨源緊俏及價格昂貴的大背景下，津巴布韋獨闢蹊徑，採取了一種積極的政策。

RFI Image Archive / Afrique : le Zimbabwe a enregistré en 2022 sa plus forte récolte de blé, 375 000 tonnes, ce qui le rend autosuffisant. Ici, une exploitation de blé de Bindura, à 88 km au nord-est de la capitale du Zimbabwe Harare, le 10 octobre 2022, année record pour la récolte de cette céréale. (illustration) AP - Tsvangirayi Mukwazhi / RFI Image Archive

這也使得哈拉雷當局（Harare）在2023年將能節約3億美元。津巴布韋暫時不用為其內需而進口小麥。

-津巴布韋2022年小麥豐收打破50年來記錄–

津巴布韋2022年的小麥收成同比增長13%，打破了過去半個世紀以來的記錄。小麥播種面積提高10%，尤其是國家通過國營機構[穀物營銷委員會]（GMB -Grain Marketing Board）實施一種分配肥料、購買收成的政策，吸引了農業生產者。

-津巴布韋當局面臨無法兌現事前承諾的窘境–

雖然在小麥上，津巴布韋可以自誇其是非洲絕無僅有的楷模，但並非一切都是美好的。[穀物營銷委員會]（GMB -Grain Marketing Board）因無法支付農民，正處於最糟糕的困境。

RFI Image Archive / Zimbabwe ：le GMB - Grain Marketing Board est une politique de distribution d'engrais et d'achat des récoltes qui a séduit les agriculteurs. AP - Tsvangirayi Mukwazhi / RFI Image Archive

儘管政府一再做出保證，並予以緊急撥款，但僅能滿足四分之一的收購之需。

-津巴布韋民眾的主食穀物玉米仍然未能自足-

本台法廣（RFI）法文網2023年01月08日的這則消息最後指出，津巴布韋人的主食穀物是玉米，其產量也增長了。但仍然不夠滿足其國內之需。專家們指出，總體而言，津巴布韋農業的出產率低於非洲平均水平。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台尼古拉）

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