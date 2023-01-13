法國與德國邀請非洲譴責俄羅斯侵略烏克蘭

法國/德國/非洲

正在非洲訪問的法國外長與德國外長分別要求非洲對俄羅斯侵略烏克蘭做出譴責。烏克蘭戰爭並沒有使非洲能夠置之度外而逍遙。俄羅斯將糧食作為戰爭武器，就對非洲產生衝擊與損害。

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據法新社今天報道稱，巴黎和柏林呼籲非洲譴責俄羅斯在烏克蘭的侵略行為。法國和德國的外交官員13日呼籲非洲國家譴責俄羅斯在烏克蘭的侵略。法德強調歐盟希望加強與非洲聯盟的關係。

法國外交部長凱瑟琳-科隆納今天在亞的斯亞貝巴說：“重要的是要記住，有一個侵略者和一個被侵略者，重要的是每個人都要告訴侵略者，必須停止侵略行為。”

法國外長稱，"我們有共同的利益，我們對我們的非洲朋友有期望，我們已經告訴了你們我們的期望了。" 法國外長在非洲聯盟總部的訪問會見後舉行新聞發布會。

法國外長的德國同行，德國外長安娜萊娜-貝爾博克也傳達了同樣的信息：“歐洲的和平正受到攻擊（......）我們需要你們，我們需要非洲來捍衛和平。”

去年3月，幾個非洲國家在聯合國大會對一項要求 "俄羅斯立即停止對烏克蘭使用武力 "的決議進行表決時都投了棄權票。

德國外長巴爾博克說：“我們看到俄羅斯這場殘酷的戰爭在全世界發生影響，特別是在非洲，在那裡，俄羅斯通過阻斷烏克蘭的供應，將糧食作為戰爭武器。”

法國與德國這兩位部長於周四抵達埃塞俄比亞進行為期兩天的訪問，她們與非洲聯盟委員會主席穆薩-法基-穆罕默德一起會談。

德國外長巴爾博克說："我們希望加強歐盟和非洲聯盟之間的關係。" 她回顧了德國對聯合國安理會改革的支持，德國支持非洲大陸應在聯合國安理會擁有兩個永久席位。

法國外長科隆納還主張 "將非洲大陸更好地融入全球治理"，在安理會有更好的代表性，並支持在20國集團中為非洲聯盟提供一席之地。

非盟主席穆薩-法基-穆罕默德稱非洲在聯合國安理會的缺席是 "必須彌補的不公正"，他歡迎法國和德國的 "支持"。

美國也支持這樣的改革。

法國外長科隆納說，按照非洲聯盟和歐盟之間之前的峰會協議，“我們希望繼續在已達成的原則基礎上加強合作。”

法新社沒有提及非盟方面是否將譴責俄羅斯侵略烏克蘭戰爭。