金磚組織:中國挺南非輪值主席

南南合作 / 金磚國家

南非是金磚國家2023年的輪值主席國。普羅托尼亞（Pretoria）希望利用這一機會重新賦予其經濟增長的活力。依照傳統作法，正在非洲展開首訪的中國新任外長表示，中國支持南非當好金磚國家輪值主席國。

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據本台法廣RFI法文網報道，南非已在2023年年初成為金磚組織（BRICS）的輪值主席國。這一被認為有可能與20國集團（G20）抗衡的組織，旗下還有中國、巴西、俄羅斯和印度。

- 南非宣揚多邊主義 -

本台法廣（RFI）通訊員此前發自約翰內斯堡（Johannesburg）的消息說，普羅托尼亞（Pretoria）在不結盟政策的指導下，於2011年成為金磚組織成員。

RFI Image Archive / L’Afrique du Sud à la tête de la présidence tournante des BRICS en ce début d’année 2023. Ici, le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Johannesburg, Afrique du Sud, le 5 décembre 2022. REUTERS - SUMAYA HISHAM / RFI Image Archive

南非在保持與美國關係的同時，宣揚多邊主義。比如，拒絕在烏克蘭問題上站邊。預計，南非總統拉馬福薩（Président Cyril Ramaphosa）作為2023年度金磚集團（BRICS）的輪值主席，將繼續推動南南合作。

- 南非希望重振經濟 -

本台法廣（RFI）報道提到，南非在金磚組織內，是一個人口最少，經濟量較小的國家。普羅托尼亞（Pretoria）希望利用這一機會重新賦予其經濟增長的活力，加強與重量級貿易夥伴的聯繫。尤其是和中國之間的戰略關係。

- 中國表示支持南非 -

RFI Image Archive / Sino-Afrique : le nouveau ministre des Affaires étrangères Qin Gang et le président de la Commission de l’Union africaine (UA) Moussa Faki Mahamat, Le mercredi 11 janvier 2023 heure locale. (illustration) REUTERS - TIKSA NEGERI / RFI Image Archive

另據來自北京的消息，正在非洲訪問的中國新任外長秦剛於2023年01月11日本周三在亞的斯亞貝巴的記者會上表示，中國將支持南非當好金磚國家輪值主席國。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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