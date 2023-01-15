盧旺達加快醫治護理子宮頸癌
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全球每年有超過30萬名婦女死於子宮頸癌。這種較常見的婦科癌症通常由人類乳突病毒（papillomavirus-HPV）引起。這種病毒也會感染男性。在非洲內陸國盧旺達（Rwanda），與子宮頸癌做鬥爭已成為一項工作重心。這是本台法廣(RFI)法語«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)在星期天凌晨上網的最新話題。盧旺達這一工作的目標是要儘可能地預防出現這種癌症。
本台法廣（RFI）法文網2023年01月15日星期天在法語«非洲報道»專欄（Chronique Reportage Afrique）刊出盧旺達首都基加利通訊員露西（Lucie Mouillaud）的一篇最新報道。在非洲，隨着篩查、疫苗的普及和新的治療手段，與子宮頸癌做鬥爭已是盧旺達的一項工作重心。目標是要通過定期篩查，儘可能地避免發生病變，預防出現癌症。
這一法文專欄報導的原標題為：[Au Rwanda, la prise en charge du cancer du col de l'utérus s'accélère]。換作中文可譯為[在盧旺達，對子宮頸癌的護理在加快]。下面是簡介以供分享。
- 做子宮頸癌篩查十分重要 -
本台法廣RFI«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這篇報導首先描述說，在盧旺達首都雷美拉區（Remera）衛生中心的診所里，一名女護士正在向一位婦女解釋，如何對引發子宮頸癌的人類乳突病毒（papillomavirus-HPV）舉行自我檢測。這位婦女在接受採訪時表示，她是第一次做這種疾病的自我檢測。她之前甚至不知道存在這樣的檢測方式。她一到診所，就被告知如何自己採樣。她明白這對其健康的重要性。
- 盧旺達鼓勵篩查子宮頸癌 -
本台法廣（RFI）法文網的這一報道指出，為了鼓勵快速篩查，多年來，這裡讓患者舉行自我測試。子宮頸癌是造成在盧旺達婦女死亡最多的一種癌症，2019年全國有940人因此病亡。
這個診所里的一名女護士接受採訪說，讓所有的婦女了解子宮頸癌，這十分的重要。如何保護，如何儘早診斷，還有讓兒童打疫苗也都十分的重要。人們還需了解，病人是可以得到醫治的。
- 加速和簡化子宮頸癌治療 -
本台法廣（RFI）法語«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)這篇採訪報道還提到，盧旺達首都街區里衛生中心的診所里已配備了一種新工具，便於治療子宮頸癌早期患者。這一設備可減少治療成本，節約治療時間。
負責這一項目的國際藥品採購機制（Unitaid）負責人在接受本台法廣（RFI）通訊員採訪時表示，患子宮頸癌尤其讓人無法接受，因為人們已經懂得預防和治療這種癌症。90%因此死亡的婦女生活在低收入國家，因為他們沒有及時做篩查。盧旺達將此作為一種工作重心，90%的女孩現已接種了疫苗，所以有希望減少發病。但由於30歲至40歲的女性沒有接種疫苗，所以，其效果目前尚未顯現。
- 盧旺達普及預防子宮頸癌 -
本台法廣（RFI）法文網«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這一報道最後指出，盧旺達於2011年在青少年中發起抗人類乳突病毒（papillomavirus-HPV）全國疫苗接種行動。在2011年至2018年間，接種疫苗的少女人數超過115萬。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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