盧旺達加快醫治護理子宮頸癌

RFI採訪 / 非洲報道

全球每年有超過30萬名婦女死於子宮頸癌。這種較常見的婦科癌症通常由人類乳突病毒（papillomavirus-HPV）引起。這種病毒也會感染男性。在非洲內陸國盧旺達（Rwanda），與子宮頸癌做鬥爭已成為一項工作重心。這是本台法廣(RFI)法語«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)在星期天凌晨上網的最新話題。盧旺達這一工作的目標是要儘可能地預防出現這種癌症。

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本台法廣（RFI）法文網2023年01月15日星期天在法語«非洲報道»專欄（Chronique Reportage Afrique）刊出盧旺達首都基加利通訊員露西（Lucie Mouillaud）的一篇最新報道。在非洲，隨着篩查、疫苗的普及和新的治療手段，與子宮頸癌做鬥爭已是盧旺達的一項工作重心。目標是要通過定期篩查，儘可能地避免發生病變，預防出現癌症。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報道» © FMM - Studio Graphique

這一法文專欄報導的原標題為：[Au Rwanda, la prise en charge du cancer du col de l'utérus s'accélère]。換作中文可譯為[在盧旺達，對子宮頸癌的護理在加快]。下面是簡介以供分享。

- 做子宮頸癌篩查十分重要 -

本台法廣RFI«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這篇報導首先描述說，在盧旺達首都雷美拉區（Remera）衛生中心的診所里，一名女護士正在向一位婦女解釋，如何對引發子宮頸癌的人類乳突病毒（papillomavirus-HPV）舉行自我檢測。這位婦女在接受採訪時表示，她是第一次做這種疾病的自我檢測。她之前甚至不知道存在這樣的檢測方式。她一到診所，就被告知如何自己採樣。她明白這對其健康的重要性。

- 盧旺達鼓勵篩查子宮頸癌 -

本台法廣（RFI）法文網的這一報道指出，為了鼓勵快速篩查，多年來，這裡讓患者舉行自我測試。子宮頸癌是造成在盧旺達婦女死亡最多的一種癌症，2019年全國有940人因此病亡。

RFI Carte Archive / Afrique : le Rwanda. 存檔地圖 / 非洲 : 盧旺達。 © FMM Carte Archive

這個診所里的一名女護士接受採訪說，讓所有的婦女了解子宮頸癌，這十分的重要。如何保護，如何儘早診斷，還有讓兒童打疫苗也都十分的重要。人們還需了解，病人是可以得到醫治的。

- 加速和簡化子宮頸癌治療 -

本台法廣（RFI）法語«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)這篇採訪報道還提到，盧旺達首都街區里衛生中心的診所里已配備了一種新工具，便於治療子宮頸癌早期患者。這一設備可減少治療成本，節約治療時間。

RFI Image Archive / Unitaid est une organisation dont l'objectif est de négocier le prix des médicaments pour les pays pauvres. Ses fonds proviennent d'une taxe sur les billets d'avion levée dans 15 pays. (illustration) France 24 / RFI Image Archive

負責這一項目的國際藥品採購機制（Unitaid）負責人在接受本台法廣（RFI）通訊員採訪時表示，患子宮頸癌尤其讓人無法接受，因為人們已經懂得預防和治療這種癌症。90%因此死亡的婦女生活在低收入國家，因為他們沒有及時做篩查。盧旺達將此作為一種工作重心，90%的女孩現已接種了疫苗，所以有希望減少發病。但由於30歲至40歲的女性沒有接種疫苗，所以，其效果目前尚未顯現。

- 盧旺達普及預防子宮頸癌 -

本台法廣（RFI）法文網«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這一報道最後指出，盧旺達於2011年在青少年中發起抗人類乳突病毒（papillomavirus-HPV）全國疫苗接種行動。在2011年至2018年間，接種疫苗的少女人數超過115萬。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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