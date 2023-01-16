布基納法索數十位女性遭劫持

非洲社會 / 婦女權利

布基納法索數十名婦女集體失蹤，據報她們是被綁架了。女性被綁架之後的遭遇通常悲慘。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，在非洲薩赫勒地區（SAHEL），布基納法索北部，上周連續兩天發生婦女集體失蹤事件。目前雖然具體人數說法不一，但很可能多達50人左右。

-非洲薩赫勒地區以人質要挾為戰略 -

該國軍方表示，據逃過這一劫的數位女性在報警時說，有近50名取水的婦女遭武裝人員劫持。這些婦女都是在上周四和上周五兩天里被劫走的。當局已發起搜尋的行動，但目前還沒有找到這些婦女。

RFI Carte / Afrique : une cinquantaine de femmes portées disparues dans le nord du Burkina Faso. L’approvisionnement d'Arbinda n’est pas régulier car cette commune subit le blocus des groupes armés. Ici, Arbinda, dans la région du Sahel, au Burkina Faso. (illustration) © RFI Carte

在非洲這一地區工作的國際非政府組織的一名負責人解釋說，劫持人質是當地武裝團夥的戰略之一。這些不幸的婦女由此成為了“人肉盾牌”和“性奴隸”。

-非洲薩赫勒地區綁架女性時有發生 -

總部在瑞士日內瓦的國際非政府組織[全球倡議打擊跨國有組織犯罪]（Global Initiative）的女研究人員弗羅爾（Flore）在接受本台法廣(RFI)記者大衛（David BACHE）採訪時表示，在布基納法索北部地區，這樣的事件已經有過先例，不是新情況。但規模有所不同。當地婦女需要走出村莊或城鎮採購生活必需品，她們在途中經過路口時，有時就會遭遇綁匪。她們之後的處境悲慘。有些遭劫持的婦女甚至會被迫嫁個戰鬥人員。

RFI Image Archive / Global Initiative against transnational organized crime est un ONG dont le siège est à Genève en Suisse. (illustration) 存檔圖片：[全球倡議打擊跨國有組織犯罪] 的總部位於瑞士日內瓦。 © GIATOC / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文報道說，到本文截稿時，還沒有任何組織宣布對這一事件承擔責任。

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