非洲社會 / 婦女權利
布基納法索數十位女性遭劫持
布基納法索數十名婦女集體失蹤，據報她們是被綁架了。女性被綁架之後的遭遇通常悲慘。
據本台法廣（RFI）法文網報道，在非洲薩赫勒地區（SAHEL），布基納法索北部，上周連續兩天發生婦女集體失蹤事件。目前雖然具體人數說法不一，但很可能多達50人左右。
-非洲薩赫勒地區以人質要挾為戰略 -
該國軍方表示，據逃過這一劫的數位女性在報警時說，有近50名取水的婦女遭武裝人員劫持。這些婦女都是在上周四和上周五兩天里被劫走的。當局已發起搜尋的行動，但目前還沒有找到這些婦女。
在非洲這一地區工作的國際非政府組織的一名負責人解釋說，劫持人質是當地武裝團夥的戰略之一。這些不幸的婦女由此成為了“人肉盾牌”和“性奴隸”。
-非洲薩赫勒地區綁架女性時有發生 -
總部在瑞士日內瓦的國際非政府組織[全球倡議打擊跨國有組織犯罪]（Global Initiative）的女研究人員弗羅爾（Flore）在接受本台法廣(RFI)記者大衛（David BACHE）採訪時表示，在布基納法索北部地區，這樣的事件已經有過先例，不是新情況。但規模有所不同。當地婦女需要走出村莊或城鎮採購生活必需品，她們在途中經過路口時，有時就會遭遇綁匪。她們之後的處境悲慘。有些遭劫持的婦女甚至會被迫嫁個戰鬥人員。
據本台法廣（RFI）法文報道說，到本文截稿時，還沒有任何組織宣布對這一事件承擔責任。
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