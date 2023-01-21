盧旺達:報社主編車禍亡受關注

社會 / 媒體

在東非內陸國盧旺達（Rwanda），一家報社的主編本周三晚在路途中遭遇意外，現已離開人世。警方認為，這是一起因超速而導致的交通事故。但[人權觀察]組織（HRW）對此論調錶示質疑。作為一名記者，他生前也時常在[油管]頻道（Youtube）播出對異議人士的採訪。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，盧旺達報社[The Chronicles]（中文可譯作[記事報]）對外宣布，其主編John Williams Ntwali現已逝世。警方表示，死因是由於01月18日周三晚發生的一起道路事故。但某些組織對此致命事故的肇因提出質疑。因為，這位主編生前是該國最敢於批評當局的媒體人之一。

- 報社主編因車禍當場死亡 -

本台法廣（RFI）通訊員露西（Lucie Mouillaud）2023年01月20日星期五發自基加利（Kigali）的消息說，當地媒體引述警方發言人的陳述說，主編John Williams Ntwali死於發生在01月18日晚的一起車禍事故中。

RFI Image Archive / Vue de la capitale rwandaise Kigali en 2014. (illustration) AP - Ben Curtis / RFI Image Archive

事故地點是在盧旺達首都基加利的Kimihurura街區。一輛汽車和一輛摩托車發生相撞。摩托車上的一名記者當場死亡。遇難的記者就是這位報社主編。肇事汽車的司機隨即被捕，並處於羈押之中。

- [人權觀察]質疑[車禍]論 -

本台RFI法廣網在這一報道中還引述了警方在推特（Twitter）上發布的英文消息，這起車禍是由於超速所導致的。而[記事報]（The Chronicles）透露，這種結論引發部分組織的質疑。

RFI Image Archive / Human Rights Watch 存檔圖片 / 人權觀察 HRW / RFI Image Archive

在一份新聞公告中，[人權觀察]組織（HRW）中部非洲的負責人Lewis Mudge表示，存在眾多因素引起對車禍之說的質疑。[人權觀察]組織（HRW）方面還提議，由一個國際專家組去開展一次快速有效的調查，並確定這起事故是否屬於暗殺。而官方則表示，不評論正在司法程序中的案子。

RFI Image Archive / Youtube. 存檔圖片 / [油管]頻道（Youtube） AP - Patrick Semansky / RFI Image Archive

本台RFI法文網的報道還提到，這名報社主編生前還開了一個[油管]頻道（Youtube），播出對異議人士的採訪，並因此曾多次遭到羈押。他生前在其國內，還時常聲援其他記者或博主。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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