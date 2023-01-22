津巴布韋立新規 出口鋰應加工

RFI原材 / 中國與非洲

位於非洲南部，與南非東北部接壤的內陸國津巴布韋（Zimbabwe），中文也被譯作辛巴威。這個南半球國家是非洲目前唯一開採鋰的國家。為了在其礦產資源的增值中受益，哈拉雷現已立下新規，從2022年底開始禁止手工開採鋰礦，鋰未經加工不可出口。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於2023年開年之後發布上網的報道內容之一。中國的一家企業則已在2022年11月份和津巴布韋當局達成協議，要建造一座生產濃縮鋰的工廠。

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本台法廣（RFI）法文網2023年01月11日星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出記者Marie-Pierre Olphand的報道。津巴布韋是非洲鋰生產的先驅，但面對手工開採的發展，哈拉雷決定，從今往後禁止出口未經加工過的鋰。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Lithium artisanal: Harare impose de nouvelles règles]。換做中文可被譯作：[手工采鋰:哈拉雷立新規則]。下面是簡介以供分享。

- 津巴布韋是非洲第一個有鋰礦的國家 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道首先指出，鋰的價格在過去三年翻了10倍。這吸引了越來越多的手工開採者。津巴布韋作為非洲第一個有鋰礦的國家，如今成為了一種經驗。

RFI Image Archive / Matières Premières : le président du Zimbabwe a décidé de sévir contre les travailleurs qui se sont installés sur les sites abandonnés pour extraire du minerai de lithium qu’ils commercialisent illégalement. (illustration) REUTERS - MARIANA BAZO / RFI Image Archive

津巴布韋總統決定打擊在廢棄礦場內手工開採鋰礦石的非法貿易。具體的作法是，鋰未經加工不可出口。而礦工們無法自己進行所需的化學處理以提取濃縮鋰。而這是製作電池所需進行的首要步驟之一。

RFI Image Archive / Bolivie : les salines d'Uyuni ont suscité un intérêt international parmi les sociétés énergétiques en raison de ses réserves de lithium. (illustration) AP - Dado Galdieri / RFI Image Archive

本台RFI法文網的這一報道表示，哈拉雷當局的這一決定並非一時興起。除了原先的Bikita老礦之外，津巴布韋還有新的鋰礦正要準備投產。至於新規將如何具體執行，雖然仍有問題，但津巴布韋，如同此前的玻利維亞及墨西哥，現已和所有擁有鋰礦資源想要分享這一新財富的國家們，處於同一起跑線上。

- 中國現在是鋰礦加工不可繞越的環節 -

據本台RFI法文記者，沿着津巴布韋的足跡，還有加納、馬里、尼日利亞、科特迪瓦、剛果（金）和納米比亞等非洲國家也希望在未來開發鋰礦產業。然而，要想實現這些項目，主要的挑戰來自如何對礦物進行加工處理。

RFI Carte / Afrique : Zimbabwe. 存檔地圖 / 非洲內陸國津巴布韋。 © FMM Carte

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後引用一位在法國的南錫（Nancy）和加拿大的蒙特利爾（Montréal）兩地教地球學科的國際知名地質學家的敘述。鋰礦石在經過初步的加工之後，是由中國接手，佔全球電池生產所使用的原材料：碳酸鋰（carbonate de lithium）和氫氧化鋰（hydroxyde de lithium）的80%。

RFI Image / Matières Premières: l’Europe en quête de lithium pour baisser sa dépendance énergétique. Ici, Batterie électrique en Lithium (illustration). RFI / Claire Fages

另據來自哈拉雷(Harare)的消息說，於2022年底和津巴布韋簽署建造一座生產濃縮鋰工廠的中國企業是TsingShan Holding。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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