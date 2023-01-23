南非回絕對與俄羅斯中國聯合軍演的批評

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南非外交部長今天拒絕了對與俄羅斯和中國計畫的聯合軍事演習的批評，南非稱與“朋友”一起舉辦此類演習是“友好關係的自然進程”。

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據路透社今天報道稱，南非為計畫中的與俄羅斯和中國的軍事演習辯護。在南非比勒陀利亞舉行的南俄雙邊會議之前，南非外交部長納萊迪·潘多爾與Naledi Pandor 在會見俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 時發表了上述講話。拉夫羅夫在俄羅斯入侵烏克蘭 11 個月後正到訪問南非。

消息透露，拉夫羅夫隨後將訪問埃斯瓦蒂尼、博茨瓦納和安哥拉。但南非是俄羅斯在非洲大陸上最重要的盟友之一，非洲因俄羅斯入侵烏克蘭和西方制裁俄羅斯而分裂。

南非說它在烏克蘭衝突問題上立場公正，並且在聯合國關於戰爭的決議中投了棄權票。

南非與執政的非洲人國民大會的朋友莫斯科關係密切，南非定於於 2 月 17 日至 27 日在南非東海岸與俄羅斯和中國舉行聯合演習。

南非外長今天與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。南非外長稱，“所有國家都能與全世界的朋友進行軍事演習。這是兩國關係的自然進程，”南非外長潘多爾還強調，儘管南非最初呼籲俄羅斯單方面從烏克蘭撤軍，但這已不再是它的立場。她說：“考慮到向烏克蘭大規模武器援助……以及至今發生的一切，今天對拉夫羅夫重複一遍這樣的話語會讓我顯得過於簡單和幼稚。”

南非與俄羅斯的貿易很少，但贊成一種世界觀，稱尋求消除公認的美國霸權，支持地緣政治力量更加“多極”世界。南非的這一立場受到中國和俄羅斯的青睞。

俄羅斯外長拉夫羅夫說，軍事演習是透明的，俄羅斯、中國和南非提供了所有相關信息。

南非武裝部隊上周表示，這次演習是“加強南非、俄羅斯和中國之間本已蓬勃發展的關係的一種手段”。

俄羅斯塔斯社周一報道稱，配備新一代高超音速巡航武器的俄羅斯軍艦將參加演習。

路透社說，拉夫羅夫是在 7 月舉行俄羅斯-非洲峰會之前訪問南非。烏克蘭大使館沒有發表官方公開評論，但官員表示已要求南非政府幫助推動烏克蘭和平計畫。但南非外長潘多爾表示，南非不會被迫選邊站隊，並指責西方在譴責俄羅斯的同時忽視以色列佔領巴勒斯坦領土等問題。