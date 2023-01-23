布基納法索:法國要求澄清傳聞

RFI非洲 / 地緣政治

非洲國家布基納法索本周末傳出要求法國軍人在一個月內撤出該國的說法。巴黎已要求瓦加杜古當局予以澄清。另外，布基納法索安全人員在上周五的一次路檢行動中，發現和解救出了60來名失蹤了一周之久的女人質。

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在西非內陸國布基納法索，該國官方媒體在剛剛過去的周末里（2023年01月21日星期六晚）報導說，過渡政府當局已拍板，要法國軍隊在1個月內撤離。就此，法國總統馬克龍周日在巴黎，出席紀念法德兩國和解簽約60周年新聞發布會時，談到傳聞中這一說法。

- 法國馬克龍總統要求瓦加杜古澄清傳聞 -

馬克龍總統表示，他對這一傳聞持謹慎態度，要求布基納法索過渡總統特拉奧雷上尉（capitaine Ibrahim Traore）予以澄清。

RFI Image Archive / Troupes françaises au Burkina Faso: Macron demande à Traoré «des clarifications». Ici, le président français Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz, ce dimanche 22 janvier 2023 à l'Élysée, à Paris. (illustration) AP - Benoit Tessier / RFI Image Archive

法國總統馬克龍說，他在等待布基納法索過渡總統予以解釋，因為，他明白這些信息被流出引起了很大的混淆，而且，後者當時出門在外，並不在首都。

2023.01.23 lundi Nicolas Desk midi Enrobé FrancAfrique Burkina avec un extrait Son C01 la France demande des clarifications

2023.01.23 lundi Nicolas Desk midi FrancAfrique Burkina avec un extrait Son C01 尼古拉

據本台法廣（RFI）法文網2023年01月23日周一更新的消息，法國目前在布基納法索有400名參加[軍刀]行動（opération Sabre）的特種部隊軍人。而率先發布這一傳聞的官方媒體是布基納法索通訊社(AIB-Agence d'information burkinabè)。

- 布基納法索當局救出60來名被失蹤婦女 -

另外，來自瓦加杜古的消息還說，一周前（2023年01月12日周四和01月13日周五）在布基納法索北部Arbinda地區失蹤的60來位婦女，現已獲救。這些婦女於周五在該國憲兵的一次路檢行動中被發現。安全人員當時注意到有眾多婦女在一輛巴士車上，在核查了身份之後發現，她們就是在一周前被報失蹤的婦女。這輛巴士車上還發現了4名嬰兒。

RFI Carte / Afrique : une cinquantaine de femmes portées disparues dans le nord du Burkina Faso. L’approvisionnement d'Arbinda n’est pas régulier car cette commune subit le blocus des groupes armés. Ici, Arbinda, dans la région du Sahel, au Burkina Faso. (illustration) © RFI Carte

本台法廣（RFI）法文網報導說，這批前女人質們的年齡最大55歲。她們現已被護送到布基納法索首都，並獲得政府和軍方高層的接見。當局正在調查路檢行動中截獲的這輛巴士車的出發地和目的地。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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