中國結束“清零”並沒有讓非洲國家擔心

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang (d.), et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, arrivent pour l'inauguration du nouveau siège des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, que la Chine construit et équipe à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 11 janvier 2023.

REUTERS - TIKSA NEGERI