中國結束“清零”並沒有讓非洲國家擔心

中國和非洲

世界報周一（1月23日）報道分析稱，雖然非洲的疫苗接種率仍然很低，非洲大陸與北京的關係卻正在加強，目前只有摩洛哥禁止任何來自中國的人進入其領土。

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世界報這篇由 Stéphany Gardier 撰文的報道稱，作為中國最早的經濟夥伴之一的非洲國家，早在2020年1月就採取措施限制中國遊客進入其土地，而那個時候新冠肺炎疫情才剛剛開始。北京於12月初宣布結束“清零”政策，自那時以來，新冠病毒在中國的大量流通引發了世界各地的許多反應，日本和韓國等一些國家選擇對來自中國的乘客進行抵達篩查，並限制籤證的簽發。

文章接下來寫道，要是說歐洲大陸面對中國邊境重新開放想知道該釆用何種策略的討論也非常熱烈的話，那麼在非洲，就只有摩洛哥做出了根本性的決定，即該國早在1月2日就宣布禁止任何來自中國的人進入其領土。相反地，其他國家則表示，他們不會對中國旅行者採取任何行動。南非和肯尼亞就是這種情況，該國是中國人非洲旅遊排名第二的目的地。

除了需要儘快恢復貿易外，對病毒危險性的認識的演變也發揮了作用。自導致重症和死亡較少的Omicron變種成主流病毒以來，非洲和西方國家對疫情風險的看法大幅下降。

“鼓勵各國快速檢測群聚效應，並確保人口適當接種疫苗，而不是實施迄今為止不太有效的措施來控制新冠肺炎的傳播，例如在抵達時篩查乘客或要求陰性證明。” 世界衛生組織框架下的區域應對新冠肺炎流行病學負責人Opeayo Ogundiran醫生如是評論。

疫情結束 得完整接種疫苗

世界報文章指出，疫苗接種仍然是非洲大陸的一個主要問題。幾乎不到25%的非洲人完整地接種過疫苗，與此同時在世界其他地區為近70%。另外，非洲大陸內部的差距依然很大：布隆迪、馬達加斯加、剛果民主共和國（DRC）和塞內加爾不到10%的人口接種過疫苗，只有三個國家——利比里亞、毛里求斯和塞舌爾——超過70%。據世衛組織估計，如果疫苗接種繼續以這種速度進行，70%的非洲人必須等到2025年春季才能實現第一個完整的疫苗接種的時間表。

文章引述世衛組織非洲區域主任Mattshidiso Moeti去年秋天警告說，新冠肺炎疫情即將結束，但只要非洲接種疫苗計畫遠遠落後於世界其他地區，實現全球保護就會有一個病毒缺口，威脅到恢復力量。

但在大流行病的風險日益減弱的看法下，往往會降低疫苗對人們的吸引力。對於這種情況Ogundiran博士嘆說，反而在今天，我們備有足夠數量的疫苗，疫苗種類也比以前有更多的選擇。

文章又強調出，這句話提醒我們，幾個月來，非洲人很難接種疫苗。“在2020年底，人們很快了解到，大多數的劑量，特別是RNA疫苗，主要保留給北方國家。中國很快選擇了自行研發的Sinopharm和Sinovac疫苗，這一決定產生了影響。里爾天主教大學地緣政治學講師Xavier Aurégan就此分析說，那時還被稱為“人民疫苗”，如果說中國疫苗的有效性可以討論，也比RNA疫苗少，但最重要的是，它們具有就在當地的優勢。中國以捐贈或銷售的形式提供了送到非洲大陸約20%的疫苗。

雖然，最終這些疫苗和設備的捐贈並沒有讓中國付出巨大的經濟努力，但它們還是有助於增強中國自20世紀50年代以來，通過致力於非洲公共衛生政策而培養起來的信心。據Xavier Aurégan補充說：“除了服務大型建築工地的需要外，在巴馬科的馬里醫院或目前位於亞的斯亞貝巴疾病控制中心（CDC-Africa）總部等地，中國每天都在非洲人的健康領域扮演角色，無論是通過國家部署的醫療任務，還是通過收費比當地一般醫院便宜的中醫“診所”。

經常失敗的健康監測

文章援引Ogundiran醫生說，今天，世衛組織正在幫助各國政府保持“關鍵警戒門檻”，並強調能夠檢測新疫情爆發對各國的重要性。但很明顯，自疫情爆發以來，健康監測經常失敗；獲得病例和死亡人數的可靠數據並不容易。非洲疾病預防控制中心根據國家聲明公布的數字顯示，有1220萬例病例，256500人死亡。這些統計被認為與事實相去甚遠。

日內瓦大學流行病學家兼公共衛生教授Antoine Flahault告訴世界報，非洲大陸的疫情狀況仍然非常不準確。他表示說：“2022年12月發表在《英國醫學雜誌》上的一項研究很好地說明了所謂的“非洲悖論”，即實際感染人數與一些論點之間的差異，這些論點認為非洲國家的疫情沒有世界其他地方來得嚴重。”

文章後段寫道，在這份出版物中，研究人員解釋說，他們對贊比亞盧薩卡的1000多名死者進行了屍檢，他們的屍體在2021年1月至6月期間送往當地大學醫院的停屍房檢查。測試顯示，平均有32%的死亡者是新冠病毒的攜帶者，一年中的某些時期還達到90%的峰值，遠高於官方數字。科學家還指出，雖然在醫院死亡的人中有52%接受了屍檢，但只有1.8%在家死亡的人接受了檢測。然而，在非洲，大多數人，特別是老年人，死在家裡。

“隨着中非關係的加強以及病毒目前在中國的強勁傳播，它不可能在不當地造成疫情反彈，但它很有可能不太明顯。一方面是因為這種無效的監測，另一方面，由於非洲人口結構比世界上大多數其他國家年輕得多。這最有可能降低嚴重症狀的比例，即使這裡也有許多人死於新冠肺炎”，Antoine Flahault說。

世界報文章最後突出，Ogundiran醫生指出，這種人口統計學無法擺脫疫情的另一個對公共健康的負擔：長新冠患者。政府報告開始重視這些新冠肺炎患者“包括年輕人或只有中度癥狀的人”，他強調了由非洲醫療系統管理這些患者的挑戰。