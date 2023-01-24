贊比亞債務：美國對債權國——中國施壓

贊比亞債務

為減輕違約的南部非洲國家——贊比亞的巨額債務負擔，美國周一許諾要向包括中國在內的債權人施壓，因為贊比亞目前正在試圖重組自己的貸款和債券。

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美國財長耶倫在到訪贊比亞首都盧薩卡時說："我們將繼續敦促主要債權國，包括雙邊國家政府和私營部門，大量參與減免贊比亞的債務，特別是中國。

在與贊比亞財長Situmbeko Musokotwane會面後，耶倫還補充說："處理贊比亞債務是美國財政部的首要任務。

此外，耶倫還與贊比亞總統希奇萊馬會面。希奇萊馬希望贊比亞的債務重組能在未來兩個月內完成，他說："這個問題不解決，將會使我們迄今為止取得的進展出錯。

2020年，贊比亞成為自新冠疫情開始以來第一個拖欠外債的非洲國家，金額估計為173億美元。

法新社指出，在上屆總統倫古執政期間，贊比亞的債務呈爆炸性增長，在執政的六年中，他大量舉債用於資助狂熱的基礎設施項目。

2021年，因承諾根除腐敗和重振經濟而當選總統的希奇萊馬，改善了贊比亞與債權人和國際捐助者的關係。

國際貨幣基金組織和世界銀行已經撥款予以援助。二十國集團還就最貧窮國家的債務重組達成了一個 "共同框架"，但實施速度緩慢。美國指責，作為眾多非洲國家的最大債權人——中國延緩了這一進程。

拜登政府正試圖在非洲重新獲得影響力，非洲是大國之間在經濟和政治上激烈競爭的場所。