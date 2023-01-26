喀麥隆電台主任遇害社會震驚

非洲媒體 / 新聞工作

瀕臨大西洋幾內亞灣的喀麥隆(Cameroun)位於非洲的中西部。該國Amplitude FM （調頻）廣播電台主任於十天前遭綁架。其屍體已於2023年01月22日星期天在臨近首都的一處郊區被發現，震驚社會輿論。一支由近百名記者組成的代表團於本周一會晤了喀麥隆通訊部長。當局承諾將竭盡全力要使得這一悲劇真相大白。

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綜合本台法廣（RFI）通訊員波利卡普（Polycarpe Essomba）本周發自雅溫得（Yaoundé）的數則報道，喀麥隆輿論對該國Amplitude FM調頻廣播電台主任Martinez Zogo的死亡感到震驚。這名死者也是[Embouteillage]專欄的主持人。他於10天前當地時間01月17日星期二晚遭綁架，現已確定遇害死亡

- 記者無疆界組織呼籲把行兇者繩之以法 -

據記者無疆界（RSF）組織此前的案情描述，這名電台主任是在01月17日上周二晚20點左右，遭不明人士綁架的。事發時，在喀麥隆首都郊區Nkol-Nkondi的一個哨所前，喧鬧聲引起安全人員的注意。憲兵們發現了這位新聞工作者的車輛。這部車留下了事故的痕跡。隨後的一些跡象，讓人聯想到發生了綁架事件。

RFI Image Archive / RSF a condamné fermement l'enlèvement du directeur général de la radio camerounaise Amplitude FM, Martinez Zogo, le 17 janvier 2023 au soir. Ici, logo du RSF - Reporter Sans Frontières. (illustration) © RSF / RFI Image Archive

記者無疆界組織（RSF）予以譴責，並要求當局救人，將肇事者繩之以法。

- 喀麥隆媒體人士要求給這名遇害者伸冤 -

但這起新聞工作者失蹤事件自本周起，演變成了一樁謀殺案。本台法廣RFI通訊員在01月23日星期一的稿件中表示，失蹤電台主任的屍體現已於01月22日星期天在臨近雅溫得的一個郊區被發現。

RFI Image Archive / Cameroun: des journalistes sous le choc après l’assassinat de Martinez Zogo. Ici, une vue de Yaoundé, capitale du Cameroun. (illustration) Getty - Tim E. White/ RFI Image Archive

大批記者於23日周一前往遇害人工作的電台予以致哀。喀麥隆通訊部長在當天接見了近百位媒體人士代表。這場會晤持續了近兩個小時。與會的媒體人士要求為遇害者Martinez Zogo伸張正義。

- 喀麥隆媒體繼續動員向遇害人表示哀悼 -

據本台法廣（RFI）雅溫得（Yaoundé）通訊員波利卡普（Polycarpe Essomba）2023年01月26日星期四發回的消息。在喀麥隆全國記者協會（SNJC-Principal syndicat des journalistes du Cameroun）的號召下，該國所有的電視主持人於01月25日周三都是身穿黑裝出鏡，以示對遇害的電台主任Martinez Zogo哀悼。

RFI Image Archive / Cameroun : le décès du journaliste Martinez Zogo - des organisations syndicales internationales voudraient avoir la vérité sur ce qui s’est passé. Ici, logo de FIJ-Fédération Internationale des Journalistes. (illustration) © FIJ / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）報道還提到，包括國際記者聯盟（FIJ-Fédération Internationale des Journalistes)在內的國際工會組織也一同要求，查明喀麥隆媒體人Martinez Zogo遇害的真相。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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