摩洛哥重啟駐伊拉克大使館

非洲外交 / 國際關係

北非國家摩洛哥駐伊拉克的大使館在關閉了18年之久後，於本周末重新啟用。這成為當今世界國際關係中一件極具象徵性意義的事件。在此之前，摩洛哥也是在被稱之為“日落之地”,即馬格裡布地區（Magreb/Maghrib）唯一沒有和伊拉克恢復外交關係的國家。在當地的本台法廣（RFI）記者指出：摩洛哥外長布里塔（Nasser Bourita） 親赴伊拉克，和伊拉克副總理兼外長一同見證了這一重要時刻。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年01月29日星期天的報道，摩洛哥作為北非馬格裡布地區最後一個和伊拉克恢復外交關係的國家，其駐巴格達大使館在被關閉了18年之後現已於2023年01月28日星期六重新啟用。摩洛哥和伊拉克兩國代表一致認同，這是雙方關係繼續改善極具象徵性的一步。

RFI Image Archive / Le Maroc rouvre son ambassade en Irak, une étape hautement symbolique. Ici, une photo publiée sur la page Facebook du ministère irakien des Affaires étrangères, le 28 janvier 2023 avec le ministre irakien des Affaires étrangères Fuad Hussein (G) et son homologue marocain Nasser Bourita lors d'une cérémonie d'inauguration rouvrant l'ambassade de Rabat à Bagdad après 18 ans de fermeture. (illustration) AFP / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）通訊員瑪麗-夏洛特（Marie-Charlotte Roupie）發自巴格達（Bagdad）的消息說，這是經多年討論之後所取得的一個結果。摩洛哥在2005年關閉的駐巴格達大使館現已重開大門。拉巴特當年決定關閉使館的緣由是因為兩名僱員遭極端組織綁架。伊拉克自2018年阿拉伯國家聯盟（Ligue des États arabes）峰會以來，一直在尋求說服摩洛哥重啟大使館。

- 伊拉克承認摩洛哥主權完整 -

本台法廣（RFI）法文網報導指出，摩洛哥駐巴格達大使館重新啟用實現於伊拉克副總理兼外長福阿德·侯賽因（Fouad Hussein）對馬拉喀什（Marrakech）訪問半年後。巴格達現已明確了其在西撒哈拉（Sahara occidental）問題上的立場，支持摩洛哥的領土完整，和支持一種政治談判的解決辦法。

-摩洛哥外長出席大使館重開 -

摩洛哥外長布里塔（Nasser Bourita） 親赴伊拉克，和伊拉克副總理兼外長福阿德·侯賽因（Fouad Hussein）一同見證了大使館重啟的這一歷史重要時刻。巴格達官方也在2023年01月28日星期六重申了它在西撒哈拉（Sahara occidental）問題上的立場。兩國現已簽署了40多項雙邊合作協議和兩份新的備忘錄，內容涉及安全、商業、外交和大學等領域。

RFI Carte Archive / Afrique : Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ici, une carte du pays. (illustration) 存檔地圖 / 非洲國家 ：摩洛哥。 RFI Carte

本台RFI法語通訊員的報導還注意到，雙方討論了在巴格達與拉巴特之間開設飛機直航的問題，以及如何便於讓伊拉克公民獲得赴摩洛哥簽證的程序。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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