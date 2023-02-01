方濟各在剛果民今做盛大彌撒

剛果民/教皇

正在非洲訪問的羅馬天主教皇方濟各今天在剛果民舉行盛大彌撒，預計數以1百萬計的信徒聆聽教皇彌撒。本台報道稱，剛果民的信徒們非常期待這一時刻的到來。周二抵達剛果民主共和國時，教皇就以非常強烈的言辭譴責經濟殖民主義，並批評掠奪資源而讓人民受苦的行為，但方濟各沒有點名。

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教皇方濟各在恩多洛的彌撒在數十萬信徒面前展開。據本台在金沙薩的特派記者Véronique Gaymard和Alice Mesnard報道稱，彌撒的氣氛已經很熱烈，合唱團有700名信眾參加合唱。宗教歌曲和剛果倫巴舞響徹天際。恩多洛機場已被裝飾成一個巨大的露天大教堂，預計將有一百萬人參加。昨天晚些時候舉行守夜活動，有祈禱也有歌曲。政府已經宣布1日上午為公共假期，學校將全天關閉。數以千計的警察、軍事人員和共和國衛隊成員已被部署在教皇弗朗西斯的沿途和機場現場。

今天上午，人群仍在陸續抵達。數以千計的人陸續各就各位，人們希望一睹教皇的風采。許多信徒穿着印有教皇形象的T恤、連衣裙或腰布。他們告訴我們，他們已經在這裡過了一夜，有些人還沒有吃飯，但相信一切都值得等待教皇的祝福。

他們正在等待教皇的安慰信息，這將給他們帶來前進的積極能量。在昨天的第一次演講中，教皇呼籲結束對非洲的扼殺和剝削。 剛果民恩多洛這裡的信徒們期待着教皇和平和安慰的信息：為最貧窮的人，為在該國東部衝突中受苦的人，在北基伍和南基伍的伊圖裡發生的新的攻擊里受害的人。他們希望教皇能呼籲政府、東部的武裝團體和鄰國實現和平與和解。而在這個選舉年，民眾也期待一個良好的選舉環境。