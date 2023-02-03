方濟各轉去南蘇丹 動蕩中講經佈道促和平

方濟各/南蘇丹/剛果民

羅馬天主教皇方濟各今天結束了對剛果民主共和國的訪問，上路前往鄰國南蘇丹。南蘇丹局勢極為動蕩，正在努力克服數十年衝突和極度貧困。方濟各在剛果民成功舉辦百萬人彌撒。全球聖公會領袖坎特伯雷大主教賈斯汀韋爾比和蘇格蘭教會大會主持人伊恩格林希爾茲將與教皇一起訪問南蘇丹。這是三位基督教領袖首次聯合出國訪問，他們稱之為「和平之旅」。

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據路透社今天報道稱，教皇方濟各結束對剛果的訪問，今天前往動蕩的南蘇丹。在教皇抵達前夕，南蘇丹凸顯困境，當地南蘇丹中赤道州的牧民與民兵之間針鋒相對的暴力事件新近導致 27 人喪生。但方濟各維持訪問計畫，教皇希望能夠推動旨在結束十年衝突的和平進程

這位 86 歲的教皇自 2013 年擔任教皇以來第三次訪問撒哈拉以南非洲地區，在剛果首都金沙薩受到大批民眾的熱烈歡迎。教皇親臨戰爭、貧困和饑餓造成的殘酷現實。

星期三，教皇傾聽剛果東部衝突受害者的悲慘故事，受害者目睹了近親被殺，遭受性奴役、截肢和強迫食人。

教宗譴責這些暴行是戰爭罪，並呼籲那些在剛果策畫戰爭、掠奪剛果豐富礦產資源的國內外各方，停止用“沾滿鮮血的金錢”發家致富。

幾十年來，剛果東部一直受到衝突的困擾，部分原因是政府、叛軍和外國入侵者之間為控制鑽石、黃金和其他貴金屬礦藏而大打出手。鄰國盧旺達 1994 年種族滅絕的溢出效應和長期後果也助長了暴力。

訪問中方濟各一次又一次提及由“貪婪的毒藥”引發的衝突主題，他說剛果人民和更廣闊的世界應該意識到人命比他們腳下的礦物更珍貴。

路透社說，在今天上午與金沙薩的剛果主教會面並在機場舉行告別儀式後，他的飛機定於格林威治標準時間 0940 起飛，前往南蘇丹首都朱巴。

全球聖公會領袖坎特伯雷大主教賈斯汀韋爾比和蘇格蘭教會大會主持人伊恩格林希爾茲將與教皇一起訪問南蘇丹。這是三位基督教領袖首次聯合出國訪問，他們稱之為「和平之旅」。韋爾比說，他對朝聖前一天發生的最新殺戮事件感到震驚。他在推特上說，“這是一個在南蘇丹經常聽到的故事。我再次呼籲以不同的方式：讓南蘇丹團結起來實現公正的和平。”

經過數十年的南北衝突，南蘇丹於 2011 年脫離蘇丹獨立，但 2013 年爆發了內戰。儘管兩個主要敵對國家在 2018 年達成了和平協議，但暴力和饑餓仍然困擾着南蘇丹。

教皇多年來一直想訪問這個以基督教為主的國家，但每次旅行計畫都因為當地的不穩定而不得不推遲。

路透社說，2019 年 4 月在梵蒂岡舉行的一次會議上，方濟各跪下親吻南蘇丹以前交戰的領導人的腳，敦促他們不要重返內戰。這是方濟各任教皇期間最引人注目的舉動之一。