【視頻】美稱在其領土上空發現中國氣球 中方：正在核實情況

中國間諜氣球

2023年2月2日，五角大樓跟蹤一個在美國高空飛行的中國間諜氣球的進展。

美國星期四（2月2號）說，它正在密切監測一個幾天前為 "監視 "目的進入美國領空的中國氣球。據信，該氣球正在 "敏感地點 "上空飛行，包括西部的空軍基地和戰略導彈發射井。但五角大樓目前決定不將其擊落，以避免對地面造成損害。這一事件發生在美國國務卿布林肯計畫訪問中國前幾天。

廣告 繼續瀏覽後續

五角大樓周四（2月2日）說，它正在跟蹤一個在美國領土和敏感軍事地點上空高空飛行的中國間諜氣球的動向，稱其不構成直接威脅。

一位不願透露姓名的美國國防部高級官員告訴記者，應美國總統喬-拜登的要求，五角大樓研究了擊落它的可能性，但決定不這樣做，因為碎片對地面上的人構成風險。"他說："我們毫不懷疑，這個氣球起源於中國。他說："我們正在採取措施保護敏感信息的收集，"同時強調被描述為具有相當大尺寸的氣球的設備 "在信息收集方面的附加值有限"。同一消息來源說，"我們認為它足夠大，如果在人口密集地區被擊落，碎片會造成損害"。

五角大樓發言人帕特-賴德說，美國和加拿大航空航天防禦司令部（Norad）正在監測該氣球的軌跡。"該氣球目前的飛行高度遠遠高於商業航空交通。他在一份聲明中說："它對地面上的人不構成任何軍事或物理威脅。

中國外交部發言人毛寧在周四的例行記者招待會上說：“我注意到有關報道， 正在了解核實情況。 我想強調的是在事實搞清楚之前猜測和炒作無益於問題的 妥善解決。 關於布林肯國務卿訪華， 我目前沒有可以發布的消息。”她還表示：“ 中國是負責任的國家， 一貫嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。 關於這個氣球的問題， 剛剛我已經講了。 我們正在 了解核實情況， 希望雙方能夠共同冷靜謹慎處理。 ”