教皇方濟各結束南蘇丹使徒之旅

方濟各/南蘇丹

教皇方濟各在南蘇丹作和平之旅佈道。 2023年2月4日 資料照片

羅馬天主教皇方濟各今天結束對南蘇丹的和平使命訪問。他敦促南蘇丹人民要免受“仇恨的毒液”的影響，爭取實現因多年血腥種族衝突而未能實現的和平與繁榮.

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教皇方濟各在南蘇丹訪問時竭力敦促結束暴力。據路透社今天報道稱，方濟各在南蘇丹解放英雄約翰加朗的陵墓前主持一場彌撒，約翰加朗在 2005 年的一次直升機失事中喪生，之後這個以基督教為主的國家於 2011 年從穆斯林蘇丹獲得獨立。

今年86 歲高齡的教皇圍繞着和解和相互寬恕過去的錯誤，展開了他的講道。當方濟各進入塵土飛揚的地區時，人群唱歌、敲鼓和歡呼。他懇求約 70,000 人避免“盲目狂暴的暴力”。

南蘇丹是世界上最年輕的國家，教皇的訪問聚焦和解與和平。

獨立兩年後，南蘇丹陷入內戰，造成 40 萬人死亡。儘管兩個主要對手在 2018 年達成了和平協議，但戰鬥仍在繼續，繼續造成大量平民死亡和流離失所。

全球聖公會領袖坎特伯雷大主教賈斯汀·韋爾比和蘇格蘭聖公會總會主持人伊恩·格林希爾茲出席了彌撒。

這三位宗教領袖正在進行前所未有的聯合“和平朝聖之旅”，前往一個迄今為止無法平息致命的種族間衝突的國家。

教皇的非洲之行還包括稍早結束的訪問剛果民主共和國。

教皇再次敦促結束作為南蘇丹許多問題根源的部落主義、金融不法行為和政治任人唯親。他敦促人們建立“良好的人際關係，以遏制邪惡的腐敗、分裂的疾病、欺詐性商業交易的骯髒和不公正的瘟疫”。

路透社說，南蘇丹擁有撒哈拉以南非洲地區最大的原油儲量，但聯合國 2021 年的一份報告稱，南蘇丹領導人從公共金庫和資源中挪用了“數量驚人的金錢和其他財富”。南蘇丹政府駁回了這份報告，並否認了普遍存在腐敗的指控。