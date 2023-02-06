法國總統馬克龍將訪非洲四國

法國與非洲

法國總統馬克龍計畫將在下個月初（2023年3月）前往瀕臨大西洋的四個非洲國家訪問。這四個國家分別為：加蓬、剛果民主共和國、安哥拉和剛果共和國。在此期間，法國總統將出席在加蓬首都利伯維爾（Livreville）召開的，旨在保護熱帶雨林的“一次森林峰會”（One Forest Summit）。

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本台法廣（RFI）法文網2023年02月06日星期一報導說，馬克龍總統（Président Emmanuel Macron）將在3月份前往非洲的加蓬（也被譯作加彭）、安哥拉、剛果共和國（Congo-Brazzaville）和剛果民主共和國(Congo-Kinshasa)訪問。這四個都是馬克龍出任法蘭西共和國總統以來，至今尚未前往的國家。其中，加蓬和剛果民主共和國(Congo-Kinshasa)在2023年進入選舉年。

- 多國元首預計赴加蓬出席保護熱帶雨林峰會 -

據介紹，加蓬首都利伯維爾（Libreville也被譯作自由城）將是馬克龍總統本次非洲之行的第一站。法蘭西共和國總統將與加蓬總統阿里·邦戈（Ali Bongo）一起主持旨在保護熱帶雨林的“一次森林峰會”（One Forest Summit）。

RFI Carte / Afrique : RD Congo. Ici, une carte montre aussi des pays voisins. (illustration) 存檔地圖 / 非洲國家：剛果民主共和國。 RFI - L. Mouaoued

預計屆時還將另有多國元首出席這一為期兩天的峰會（2023年03月01日-02日）。

- 法蘭西總統預計對非洲的訪問具有戰略意義 -

加蓬過去曾被認為屬於法國的勢力範圍，但在最近加入了英聯邦（Commonwealth）。鑒於加蓬將在數月後（2023年8月）舉行新一屆總統大選。法國總統的到訪將可能引起該國反對派和民間的不滿。有分析人士懷疑，法方涉嫌通過這一訪問展示其對加蓬現任總統的支持。

RFI Image montage / Gabon : l'élections présidentielle du pays qui se tiendra au mois d'août 2023. Ici, Ali Bongo Ondimba (G) - Jean Ping (D). (illustration) © Photo/montage RFI

就馬克龍總統預計對剛果民主共和國（RD Congo）的訪問，也存在同樣的分析。剛果（金）計畫在2023年12月舉行總統大選。法國總統的本次出訪計畫，恰逢非洲大陸當前出現了反法情緒。

- 馬克龍總統此前曾因疫情取消非洲訪問計畫 -

馬克龍總統原本在其第一個五年任期時就有前往金沙薩（Kinshasa）和羅安達(Luanda)訪問的計畫，但由於爆發了Covid病毒危機而未能成行。而安哥拉與法國的關係，在過去幾年裡沒有得到加深。

RFI Image Montage / RD Congo : l'élection présidentielle a lieu le 20 décembre 2023 afin d'élire pour cinq ans le président du pays. Ici, Felix Tshisekedi (G) - Moïse Katumbi (D). (illustration) © Photo/montage RFI

應剛果共和國總統德尼·薩蘇-恩格索（Denis SASSOU-N'GUESSO）邀請，馬克龍總統將訪問布拉柴維爾（Congo-Brazzaville）。而該國上一次迎來法蘭西共和國總統則是在2009年。烏克蘭危機應該會被列入雙方討論的議題。就此問題，剛果（布）在聯合國總是棄權。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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