歐非夥伴新關係轉向綠色能源

RFI採訪 / 非洲經濟

在北非馬格裡布地區，為期兩天的[摩洛哥-西班牙經濟論壇]（Forum Economique Maroc - Espagne）於一周前的2023年02月01日星期三和02月02日星期四兩天在摩洛哥首都舉行。這是本台法廣（RFI）«非洲經濟»專欄節目（Chronique Afrique Economie）於本周發布上網的報道內容之一。摩洛哥被認為是歐洲進入非洲的門戶之一。伴隨這一歐非兩國經濟論壇的還有於周四召開的第12屆摩洛哥-西班牙高層級會議（12e RHN Maroc-Espagne），由兩國的政府首腦阿齊茲·阿赫努什首相（Aziz Akhannouch）和佩德羅·桑切斯首相（Pedro Sánchez）共同主持。與會者中有許多政府官員和經濟界人士。摩洛哥和西班牙僱主協會的高層主管分別接受了本台法語通訊員的採訪。

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本台法廣（RFI）法文網2023年02月06日本周一在«非洲經濟»專欄里（Chronique Afrique Economie）刊出北非地區通訊員娜迪婭（Nadia Ben Mahfoudh）發自摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的一篇採訪報道。北非國家摩洛哥在推動經濟轉型，以適應國際新規範，尤其是歐洲的新規則。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Forum économique Maroc-Espagne: un nouveau partenariat tourné vers les énergies vertes.]。換做中文可被譯作：[摩洛哥-西班牙經濟論壇：朝向綠色能源的一種夥伴新關係]。下面是簡介以供分享。

- 西班牙是摩洛哥的第一大經濟夥伴 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇法文報道首先指出，在西班牙對非洲的出口中，摩洛哥王國的比重超過一半。馬德里和拉巴特在上周召開了過去八年間的首次雙邊經濟論壇。

RFI Image Archive / Afrique : les travaux de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne se sont ouverts, jeudi 02 février 2023 à Rabat, sous la présidence conjointe des Chefs du gouvernement de deux pays. Ici, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors de sa rencontre avec le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch à Rabat en avril 2022. (illustration) AP - Mosa'ab Elshamy / RFI Image Archive

摩洛哥和西班牙兩國經濟理事會的一名共同主席Adil Raïs在接受本台記者採訪時說，如果人們有意願，一切都將能夠圓滿。本次論壇取到巨大成功，與會者人數超過470。兩國都相互認為，對方極其的重要。

- 摩洛哥長期致力於可再生能源發展 -

本台RFI通訊員指出，摩洛哥經濟向綠色能源轉型已有十來年之久。摩洛哥不僅發展太陽能，還有水力和風能。摩洛哥工業積極準備以適應新規範的要求：摩洛哥出口歐洲的商品在一年半後需要具備無碳標籤（label décarboné）。

RFI Image Archive : L’Espagne est le premier partenaire économique du Maroc et le Royaume chérifien concentre plus de la moitié des exportations espagnoles en Afrique. Ici, à l’extrême pointe sud de l’Espagne, seuls 14 kilomètres séparent l’Espagne du Maroc. Dans cet endroit du détroit de Gibraltar se rencontrent l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée. (illustration) RFI / Cécile Debarge

摩洛哥僱主協會-摩洛哥企業聯合總會(CGEM)副會長Aziz Tazi表示，摩洛哥繼續努力，要在2035年前讓無碳能源的比率達到近50%左右。如今，這類能源的規模已達20%，可被定向用於工業產能。

- 大量西班牙企業將前往摩洛哥投資 -

摩洛哥企業聯合總會(CGEM)副會長表示，拉巴特把希望寄託於其西班牙盟國，應該至少會有800家西班牙企業將到摩洛哥設廠。雙方已經走上了某種合作形式，但能夠更上一層樓。

- 摩洛哥被視為進入非洲市場的門戶 -

西班牙企業組織聯合會（CEOE）會長Marta Blanco指出，這是一個巨大的機遇，因為，摩洛哥在非洲大陸有重要的地位。撒哈拉以南地區的多個國家裡有摩洛哥企業。在這一地區，西班牙可以與摩洛哥企業開展地方合作。

-摩洛哥和西班牙如今開展對等合作 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道最後提到，摩洛哥與西班牙如今在對等的基礎上，提倡雙贏的夥伴關係。雙方承諾，不在國際市場上相互競爭。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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