俄羅斯外長近期頻繁出訪非洲

非洲外交 / 國際關係

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergueï Lavrov）於周四剛剛結束其在近期的有一次非洲訪問行程。毛里塔尼亞已承諾將出席7月底在聖彼得堡舉行的第二屆俄羅斯非洲峰會。

廣告 繼續瀏覽後續

綜合本台法廣（RFI）法文網今天2023年02月10日星期五的多則報導，俄羅斯外長拉夫羅夫已於昨天周四結束其在過去六月里的第二次非洲訪問行程。他的最後一站是蘇丹。在此之前，俄羅斯外長還先後走訪了馬里和毛里塔尼亞。拉夫羅夫此行引發國際關注的原因在於，莫斯科不斷強化其在非洲多國的政治和安全地位。這不僅損害了法國，也毫不在乎部分當地民眾的強烈不滿情緒。

- 第2屆俄羅斯非洲峰會計畫7月份在聖彼得堡舉行 -

本台法廣（RFI）通訊員發自莫斯科的消息說，俄羅斯外長本次非洲之行取得了成果。這是在為預計將於7月底在聖彼得堡（Saint-Pétersbourg）召開的第二屆俄羅斯-非洲峰會做準備，加強與非洲之間的聯繫。

RFI Image Archive / Russie : le Soudan offre un accès direct à la République centrafricaine enclavée et à la région sahélienne. Ici, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï Lavrov, et le General Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige le Soudan, le 9 février 2023 à Khartoum. (illustration) via REUTERS - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / RFI Image Archive

在蘇丹，拉夫羅夫02月09日星期四談到一項正在批准程序中的協議，有關俄羅斯海軍在蘇丹的一個後勤中心。這對想要在紅海水域加強軍事存在的莫斯科至關重要。

- 莫斯科媒體披露俄羅斯外長此行非洲的關鍵所在 -

俄羅斯《生意人報》（Kommersant）指出，蘇丹為地處內陸的中非共和國及薩赫勒地區提供了一個直接的出海口。俄羅斯《商業日報》(Vedomosti)則指出，馬里為俄羅斯在薩赫勒地區提供了一個支撐點。因為，需要和這一地區其它出入點：毛里塔尼亞、阿爾及利亞和摩洛哥建立關係。

RFI Image Archive / Russie : le Mali est « un point d'appui de la Russie au Sahel». Ici, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue malien Abdoulaye Diop donnent une conférence de presse à la suite de leurs entretiens à Bamako, Mali, le 7 février 2023. (illustration) © Ministère russe des Affaires étrangères/ via REUTERS

本台法廣（RFI）莫斯科通訊員在其報導中還提到，毛里塔尼亞已經承諾將出席7月底舉行的俄羅斯非洲峰會。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~.Fin.~