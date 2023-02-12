非洲:自然愛好者守護多哥海龜

RFI採訪 / 瀕危物種

在瀕臨北大西洋幾內亞灣的西非國家多哥，有一批自然愛好者致力於對瀕危物種海龜的保護工作。這是本台法廣(RFI)法語«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)在本周內的最新話題之一。當地有個藍龜灣（Blue Turtle Bay），兒童可以在此與海洋生物一同嬉水。一名動物保護者介紹說，他們放生的小海龜，存活率僅為千分之一。這個項目在一年中，放生了2萬多隻小海龜。

廣告 繼續瀏覽後續

本台法廣（RFI）法文網2023年02月06日星期一在法語«非洲報道»專欄（Chronique Reportage Afrique）刊出多哥首都通訊員彼得（Peter Dogbe）的一篇報道。在多哥首都洛美（Lomé）的一處海灘，有些人拿出了他們生命中的部分時間用於拯救海龜。如今，這些自然愛好者還收集海龜蛋，然後在海里放生孵化出的小海龜，以期挽救這個物種。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © FMM / RFI

這一法文專欄報導的原標題為：[Togo: des passionnés de la nature s'organisent pour protéger des espèces menacées de tortues marines]。換作中文可譯為[多哥:自然愛好者組織了起來保護瀕危物種海龜]。下面是簡介以供分享。

- 多哥首都附近有個藍龜灣 -

本台法廣RFI«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這篇報導首先描述說，在藍龜灣（Blue Turtle Bay），洛美自治港（PAL-Port Autonome de Lomé）附近，一位名叫哈特姆（Hatem）的受訪者在那裡安置了一個海水池（bassin），可用於讓兒童戲水，模擬生態體系。哈特姆在接受本台RFI通訊員採訪時說，他們建造的這個池子，兒童們可以在其中與海龜及魚類等一起游泳，池中也有海膽。

- 地方官員支持保護海龜蛋 -

在沙灘上，海龜剛剛產下了蛋。過去，海龜蛋有人採集食用，還有海鳥、螃蟹等各類天敵也會吞食。如今，則得到了保護。當地上的負責人（le chef canton）對保護這種生物的措施感到高興。他說，過去有人採集沙灘上的海龜蛋出售，但這是一種受到保護的生物。多哥簽署了公約，就應予以保護。

RFI Carte Archive / Togo 存檔地圖：多哥 RFI / N. Catonne

從事海龜保護的一名工作者介紹說，小海龜破殼而出後，會被人工飼養數天，然後放入大海。這些守護者通常會組織夜間巡邏，救助雌海龜，收集海龜蛋。這個海灘上主要有三種海龜：琵琶龜（la luth）、綠海龜(la verte) 和橄欖海龜(l’olivâtre)。根據品種差異，孵化期在2到3個月不等。

- 小海龜放生後的存活率低 -

在多哥沿海，上述三種海龜很容易通過龜殼、顏色和眼睛來識別。當地的這位自然保護工作者在採訪中還說，必須保護這種生物。小海龜被飼養數日，這只是為了讓它們在被放入自然界之前，更強壯些。如此放生的小海龜的存活率只有千分之一。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣電台«非洲報導»專欄 © FMM / RFI

本台法廣（RFI）法文網«非洲報道»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這一報道最後提到，這一項目的發起人之一帕特里斯（Patrice Faye）在採訪中指出，人類目前面臨全球氣候變化的問題。現在，每個人都必須盡一份力量，以某種形式來拯救地球。多哥的這個項目，在一年內，放生了2萬多隻小海龜。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~.Fin.~