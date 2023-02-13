科特迪瓦神秘疾病調查有進展
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西非國家科特迪瓦近期發生的，多達近20位村民因感染神秘疾病死亡事件的調查有了新進展。一周前已確認，本次疫情與一種致命細菌有關。本台法語通訊員到現場展開了實地採訪。村民們反映，這種細菌似乎與一隻被用於供奉當地崇拜物的雞有關聯。當局聲稱，一切已盡在掌控之中。
綜合本台法廣RFI法文網近日的多則報導，西非國家科特迪瓦也被譯作象牙海岸。在該國中部地區距離布瓦凱（Bouaké）不到10公里的一座村莊，自去年12月開始，有村民感染上一種神秘疾病。
民間的說法，已有20來人死亡。但衛生當局只承認16宗致死案例。十天前的報導曾說，懷疑病因是除草劑。上周確認，與感染了一種致命棱菌（clostridium）有關。而有感染癥狀的人數超過50，大部分是兒童。
-致病細菌似乎與宗教供奉物有關-
就此情況，本台RFI法廣在阿比讓的通訊員Bineta Diagne曾被派往現場做實地採訪。據她在今天（2023年02月13日星期一）發回的最新報導，有村民們說，病菌與一隻被用於供奉當地原始信仰崇拜物的雞有關。這隻雞曾被一種含細菌的液體澆灑過。
當地青年主席保爾（Paul）接受採訪說：“人們的解釋有神秘感。如此崇拜物被安放在布瓦凱（Bouaké）的一個村子裡，能導致死亡。巫師說，他不同意是崇拜物殺人。從去年12月02日開始，當地開始有人染病。第一名死者是一個小女孩，就是巫師的孫女。檢測結果也顯示，在安放崇拜物的庭院周圍，至少有兩人死亡。"
Afrique - Enrobé Demande de production Desk 1 Nicolas 13-02-2023 jour Afrique Maladie mystérieuse extrait C08/54 Côte d'ivoire - Paul
COTE D'IVOIRE _Enrobé Demande de production Desk Nicolas 13-02-2023 jour Afrique Maladie mystérieuse extrait C08 Paul
- 衛生當局現已控制住了疫情危機 -
本台RFI法廣特派記者在報導中指出，發病村莊的所有房屋都已被消毒。被指帶來死亡的崇拜物也已被銷毀。周圍其它村莊沒有發現疫情。當局表示，本次危機已在掌控之中。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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