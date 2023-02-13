科特迪瓦神秘疾病調查有進展

非洲社會 / 公共健康

西非國家科特迪瓦近期發生的，多達近20位村民因感染神秘疾病死亡事件的調查有了新進展。一周前已確認，本次疫情與一種致命細菌有關。本台法語通訊員到現場展開了實地採訪。村民們反映，這種細菌似乎與一隻被用於供奉當地崇拜物的雞有關聯。當局聲稱，一切已盡在掌控之中。

廣告 繼續瀏覽後續

綜合本台法廣RFI法文網近日的多則報導，西非國家科特迪瓦也被譯作象牙海岸。在該國中部地區距離布瓦凱（Bouaké）不到10公里的一座村莊，自去年12月開始，有村民感染上一種神秘疾病。

RFI Carte Archive / Afrique : Côte d'Ivoire. 非洲國家 : 科特迪瓦，中文也譯作象牙海岸。 Latifa Mouaoued/RFI

民間的說法，已有20來人死亡。但衛生當局只承認16宗致死案例。十天前的報導曾說，懷疑病因是除草劑。上周確認，與感染了一種致命棱菌（clostridium）有關。而有感染癥狀的人數超過50，大部分是兒童。

-致病細菌似乎與宗教供奉物有關-

就此情況，本台RFI法廣在阿比讓的通訊員Bineta Diagne曾被派往現場做實地採訪。據她在今天（2023年02月13日星期一）發回的最新報導，有村民們說，病菌與一隻被用於供奉當地原始信仰崇拜物的雞有關。這隻雞曾被一種含細菌的液體澆灑過。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire: le village de Kpo Kahandro traumatisé par une maladie mystérieuse et mortelle. Des médecins et villageois pointent un liquide contenant une bactérie dangereuse et qui aurait été aspergé sur un poulet faisant office de fétiche. Ici, le «poulet bicyclette». (illustration) Getty - Bloomberg / RFI Image Archive

當地青年主席保爾（Paul）接受採訪說：“人們的解釋有神秘感。如此崇拜物被安放在布瓦凱（Bouaké）的一個村子裡，能導致死亡。巫師說，他不同意是崇拜物殺人。從去年12月02日開始，當地開始有人染病。第一名死者是一個小女孩，就是巫師的孫女。檢測結果也顯示，在安放崇拜物的庭院周圍，至少有兩人死亡。"

Afrique - Enrobé Demande de production Desk 1 Nicolas 13-02-2023 jour Afrique Maladie mystérieuse extrait C08/54 Côte d'ivoire - Paul

COTE D'IVOIRE _Enrobé Demande de production Desk Nicolas 13-02-2023 jour Afrique Maladie mystérieuse extrait C08 Paul 尼古拉

- 衛生當局現已控制住了疫情危機 -

本台RFI法廣特派記者在報導中指出，發病村莊的所有房屋都已被消毒。被指帶來死亡的崇拜物也已被銷毀。周圍其它村莊沒有發現疫情。當局表示，本次危機已在掌控之中。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~.Fin.~