法國橙色基金會支持非洲音樂

RFI採訪 / 合作發展 – 非洲大陸的音樂節數以百計。儘管充滿了活力，但音樂人獲得活動經費的難度不斷增大，尤其在Covid疫情以後。有些機構合作夥伴人疏遠了，然而安全上的花費增大了。此外，他們還必須想出新的融資模式。這是本台法廣（RFI）«非洲經濟»專欄節目（Chronique Afrique Economie）於本周發布上網的報道內容之一。布基納法索和塞內加爾的音樂人分別接受採訪，談到他們的近況。總部在法國的橙色基金會（Fondation Orange）在16個非洲國家支持音樂節和音樂團隊。

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本台法廣（RFI）法文網2023年02月13日星期一在«非洲經濟»專欄里（Chronique Afrique Economie）刊出經濟記者奧利維耶（Olivier Rogez）的一篇採訪報道，介紹非洲的音樂節活動主辦方尋找資金。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[En Afrique, les festivals de musique peinent de plus en plus à trouver des financements]。換做中文可被譯作：[在非洲，音樂節找到經援越來越困難]。下面是簡介以供分享。

- 布基納法索瓦加杜古爵士音樂節（Jazz à Ouaga）-

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇法文報道首先採訪了布基納法索首都的一個爵士樂活動主辦人。瓦加杜古爵士樂音樂節（Jazz à Ouaga）在2022年慶祝了其創立30周年。這一音樂節主辦人阿卜杜拉耶（Abdoulaye）在接受採訪時說，現在是二月份，2023年的音樂節預計是在四月份舉行。他現在終於可以說，今年的預算敲定了。瓦加杜古爵士樂音樂節（Jazz à Ouaga）能夠吸引布基納法索各地爵士樂愛好者前往首都瓦加杜古聚會。過去幾年，這一音樂節遇到困境，私方贊助人不再如同以往那樣慷慨大度，而費用則在增加。

RFI Image Archive / Les festivals de musique se comptent en centaine sur le continent africain. Ici, un festival à Ouagadougou, au Burkina Faso. (illustration) © Nicolas Benita / RFI

2023年第31屆瓦加杜古爵士音樂節（31e Jazz à Ouaga）的舉辦日期是在04月28日至05月06日。這個音樂節的主辦人在接受本台法廣RFI記者採訪時還表示，他注意到，安全方面的費用如今成了預算開支的一宗大項目。安全成本越來越高昂，這個音樂節歷時一個星期。處於安全上的考量，音樂節更換了地點，這使得情況更加複雜。在費用增多的同時，資金來源的渠道則在縮小。

- 塞內加爾卡薩芒斯Bignona城區音樂節(Fesmub）-

在塞內加爾的卡薩芒斯（Casamance），比尼奧納（Bignona）城區音樂節（Fesmub）也面臨同樣的資金困難。但在那裡，這個音樂節的嘻哈（RAP/hip hop）聲譽造成投資者卻步。這一音樂節的組辦人莫馬爾（Momar）說，相關機構沒有儘力支持文化活動。他說，一些人覺得，嘻哈音樂（RAP/hip hop）是頑童和反權力人士之所愛。有人會說，支持它，但他們會起來推翻政權。這就是這個音樂節所遭遇的困境。

RFI Image Archive / Sénégal: en Casamance, le 9e festival de musique urbaine de Bignona, le Fesmub, est prévue le 18 février 2023. Ici, un village proche de Bignona, en Casamance. (illustration) Getty Images/De Agostini

2023年第9屆塞內加爾卡薩芒斯Bignona城區音樂節（9e Fesmub）的開幕日就在今天02月18日。

- 法國橙色基金會（Orange）在非洲16國支持音樂 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道最後提到，整體上而言，傳統機構的資金跟不上音樂節的節奏。這使贊助和私方贊助人成為必不可少。在此領域，橙色基金會（Fondation Orange）表示，它們願意資助那些有資金需求的新音樂節，幫助和培養藝術家。

RFI Image Archive / Fondation Orange : l'appel à projet dans les 16 pays africains est ouvert pour les groupes musicaux et les festivals, jusqu'au lundi 20 février 2023. Ici, le logo du Groupe Orange. (illustration) © RFI Image Archive

向總部在法國的橙色基金會（Fondation Orange）申請音樂項目資金的截止日期是2023年02月20日星期一。這一基金會在非洲16個國家支持音樂節和音樂團體。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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