科摩羅總統接任非盟(UA)主席

非洲政治 / 非盟第36屆首腦峰會

非洲聯盟第36屆首腦峰會本周末在其總部埃塞俄比亞首都召開。印度洋中的非洲島國科摩羅聯盟（Union des Comores也被譯作葛摩聯盟）總統阿蘇馬尼總統（Président Azali Assoumani ）已於本周六取代塞內加爾總統薩勒（Président Macky Sall）出任非盟組織主席。本台法廣（RFI）特派記者發自現場的描述說，非盟新主席在上任時喜形於色。未來他是任重道遠，要為非洲大陸確定方向。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年02月19日星期天的報道，昨天2023年02月18日周六是本次非盟首腦峰會的第一天。塞內加爾總統與科摩羅總統之間就非盟主席一職的交接，給人留下了深刻的記憶。印度洋島國科摩羅總統登上主席台，指明其任內非洲大陸的方向。這是榮耀的時刻。在這歡喜若狂的一刻之後，則是任重道遠。

RFI Image Archive / logo officiel de l'Union Africaine. © Union Africaine

- 印度洋島國科摩羅總統將為非盟明確方向 -

本台法廣（RFI）特派記者恩迪庫馬納（Esdras Ndikumana）發自亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）的消息說，科摩羅總統阿蘇馬尼總統（Président Azali Assoumani）於2023年02月18日星期六接掌非盟主席時，難掩歡喜之情。他本人也強調，在非洲大陸面對眾多挑戰之際，讓一個居民人口不到百萬的島國總統成為非盟領袖，這是一種具有歷史性的選擇。

RFI Carte / Les Comores. Carte : RFI

- 印度洋島國科摩羅總統仍需獲得內部支持 -

讓遲遲未能成形的非洲共同市場重返正軌、在接連發生的Covid-19新冠疫情和烏克蘭戰爭之後出現的經濟和糧食危機、還有非洲大陸各地所面臨的安全危機，這些都是非盟新主席所需要面對的首要工作。這些都是不容易的。非政府團體[國際危機組織]（ICG-International Crisis Group）指出，科摩羅總統任內需要其它非洲領導人的支持。

- 印度洋島國科摩羅總統有意強調氣候變化 -

本台法廣（RFI）特派記者還提到，據科摩羅外交消息渠道透露，非盟（UA）新主席，作為一個島國的代表，想要強調氣候問題的急迫性。

RFI Image Archive / L'océan Indien : le président comorien Azali Assoumani veut mettre l’accent sur l’urgence climatique, en tant que représentant d'un pays insulaire. Ici, Paysage comorien, Comores. (illustration) RFI/Anne Cantener

另外，他還想在20國集團（G20）預計今年召開的印度峰會期間，讓非盟（UA）在這個跨政府國際經濟合作論壇中獨享一席。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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