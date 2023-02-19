非洲政治 / 非盟第36屆首腦峰會

科摩羅總統接任非盟(UA)主席

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RFI Image Archive / UA: la première journée du 36ème sommet des chefs d’États de l’Union Africaine a été marquée, samedi 18 février 2023, par la passation de témoin entre le président sortant, le Sénégalais Macky Sall, et son successeur, Azali Assoumani, des Comores. Ici, le président comorien Azali Assoumani (au centre) au moment de prendre la succession du président sénégalais Macky Sall (à droite) à la tête de l'Union africaine, le 18 février 2023 à Addis-Abeba, en Éthiopie. 科摩羅總統接任非盟(UA)主席 2023年02月18日星期六
RFI Image Archive / UA: la première journée du 36ème sommet des chefs d’États de l’Union Africaine a été marquée, samedi 18 février 2023, par la passation de témoin entre le président sortant, le Sénégalais Macky Sall, et son successeur, Azali Assoumani, des Comores. Ici, le président comorien Azali Assoumani (au centre) au moment de prendre la succession du président sénégalais Macky Sall (à droite) à la tête de l'Union africaine, le 18 février 2023 à Addis-Abeba, en Éthiopie. 科摩羅總統接任非盟(UA)主席 2023年02月18日星期六 © AP / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
7 分鐘

非洲聯盟第36屆首腦峰會本周末在其總部埃塞俄比亞首都召開。印度洋中的非洲島國科摩羅聯盟（Union des Comores也被譯作葛摩聯盟）總統阿蘇馬尼總統（Président Azali Assoumani ）已於本周六取代塞內加爾總統薩勒（Président Macky Sall）出任非盟組織主席。本台法廣（RFI）特派記者發自現場的描述說，非盟新主席在上任時喜形於色。未來他是任重道遠，要為非洲大陸確定方向。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年02月19日星期天的報道，昨天2023年02月18日周六是本次非盟首腦峰會的第一天。塞內加爾總統與科摩羅總統之間就非盟主席一職的交接，給人留下了深刻的記憶。印度洋島國科摩羅總統登上主席台，指明其任內非洲大陸的方向。這是榮耀的時刻。在這歡喜若狂的一刻之後，則是任重道遠。

Image RFI - Union Africaine
RFI Image Archive / logo officiel de l'Union Africaine. © Union Africaine

- 印度洋島國科摩羅總統將為非盟明確方向 -

本台法廣（RFI）特派記者恩迪庫馬納（Esdras Ndikumana）發自亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）的消息說，科摩羅總統阿蘇馬尼總統（Président Azali Assoumani）於2023年02月18日星期六接掌非盟主席時，難掩歡喜之情。他本人也強調，在非洲大陸面對眾多挑戰之際，讓一個居民人口不到百萬的島國總統成為非盟領袖，這是一種具有歷史性的選擇。

Image RFI - Comores
RFI Carte / Les Comores. Carte : RFI

- 印度洋島國科摩羅總統仍需獲得內部支持 -

讓遲遲未能成形的非洲共同市場重返正軌、在接連發生的Covid-19新冠疫情和烏克蘭戰爭之後出現的經濟和糧食危機、還有非洲大陸各地所面臨的安全危機，這些都是非盟新主席所需要面對的首要工作。這些都是不容易的。非政府團體[國際危機組織]（ICG-International Crisis Group）指出，科摩羅總統任內需要其它非洲領導人的支持。

- 印度洋島國科摩羅總統有意強調氣候變化 -

本台法廣（RFI）特派記者還提到，據科摩羅外交消息渠道透露，非盟（UA）新主席，作為一個島國的代表，想要強調氣候問題的急迫性。

Image RFI - Comores
RFI Image Archive / L'océan Indien : le président comorien Azali Assoumani veut mettre l’accent sur l’urgence climatique, en tant que représentant d'un pays insulaire. Ici, Paysage comorien, Comores. (illustration) RFI/Anne Cantener

另外，他還想在20國集團（G20）預計今年召開的印度峰會期間，讓非盟（UA）在這個跨政府國際經濟合作論壇中獨享一席。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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